Kırmızı Oda ne zaman? Sorusu diziseverler tarafından merak konusu oldu. TV8 ekranlarının yeni dizisi olan başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı Kırmızı Oda dizisi ile ilgili detaylar haberimizde...

KIRMIZI ODA NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Kırmızı Oda 11 Eylül Cuma akşamı 2. bölümü ile TV8 ekranlarından izleyicisi ile buluşacak.

KIRMIZI ODA KONUSU NE?

Hayatta yaşanan gerçek hikayelerden esinlenerek TV8 ekranlarında yayınlanacak olan “Kırmızı Oda” dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirilecek. “Kırmızı Oda”da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken; izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak!