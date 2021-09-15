Gülseren Budayıcıoğlu'nun romanından uyarlanan Kırmızı Oda dizisinin 2. sezon tarihi merak ediliyor. 19 Haziran 2021 tarihinde yayınlanan 43. bölümüyle sezona veda eden Kırmızı Oda yeni sezonda da birbirinden yetenekli oyuncularla seyirci karşısına çıkacak.

KIRMIZI ODA 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TV8 ekranlarında yayınlanan diziden "yeni sezon yakında başlıyor" başlığıyla bir fragman yayınlandı ve yeni sezon tarihi 17 Eylül Cuma günü olarak açıklandı...

KIRMIZI ODA SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Kırmızı Oda'nın 42. Bölümünde; Mitra (Melisa Aslı Pamuk), otelin devir işlemlerinden sora babasının aşkıyla tanışmaya gelip karşısında kendisini bulan Zafer'in yaşadığı şoku Doktor Hanım'a anlatır.

Zafer (Yiğit Özşener) eşi Nihal'e aşık olduğunu sevinç içinde Doktor Hanım'la paylaşırken, diğer yandan da babasının Mitra ile ilişkisi olduğunu öğrendikten sonra hayata karşı bakış açısının nasıl değiştiğini açıklar.

Zafer'le yeniden başlamanın heyecanını yaşayan Nihal (Esra Ronabar), hayatındaki değişimin doğurduğu güzel sonuçları Doktor Hanım'la paylaşarak ona teşekkür eder.

Sadi (Erkan Petekkaya), sıfırdan bir hayat kurmaya çalıştığını, Miço'ya çok duygulanacağı bir teklif götürdüğünü Doktor Hanım'la paylaşırken mutluluk gözyaşları döker. Sadi'nin eşi Azra (Denir Uğur) Doktor Hanım'la tanışmak için kızlarıyla birlikte kliniği ziyaret eder.

Doktor Hanım'ın kapısını çalan sürpriz isim ise herkesi şaşırtacak.