Kırmızı Oda dizisinin 12. son bölümü ile ekrana geldi. Her hafta Cuma akşamları TV8 ekranlarında yayınlanan dizi Gülseren Budayıcıoğlu'nun kitabından uyarlandı. Yeni bölümde neler olacağını merak eden seyirciler Kırmızı Oda 13. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını araştırıyor.

KIRMIZI ODA 12.SON BÖLÜM ÖZETİ

Selvi (Sema Keçik) İstanbul’daki köşke vardığında evlendiği adam Rıza’nın (Serhat Nalbantoğlu) kızları ve ablası Saadet’ten (Nazan Diper) gördüğü tepkinin kendisini nasıl yaraladığını Doktor Hanım’a anlatır. Bir gecede kadın olduğu o korkunç geceden ve Rıza'dan şiddet gördüğü günlerden bahseder.

Hediye (Sezin Akbaşoğulları) hasta annesinden (Füsun Demirel) halası bildiği Hikmet (Semra Dinçer) hakkında öğrendiği bir sırla hayatı alt üst olunca Doktor Piraye’nin kapısını çalar.

Alya’ya (Melisa Sözen) sürpriz bir ziyaret yapan Doktor Hanım, kasvetli evin içinde Alya’nın yaşamına tanık olur ve Alya hislerini içtenlikle Doktor Hanım’la paylaşır. Alya artık değişime hazırdır ve kendisi için alışveriş yaparak kuaförün yolunu tutar.

Aydın, Doktor Hanım’la önemli bir konuda telefon görüşmesi yaparken; Doktor Ayşe’nin Doktor Deniz’e karşı hisleri derinleşir.

‘Kırmızı Oda’nın on ikinci bölümünde kadroya konuk oyuncular olarak Sezin Akbaşoğulları, Füsun Demirel, Nazan Diper ve Semra Dinçer katılıyor.

KIRMIZI ODA 13. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

KIRMIZI ODA DİZİSİNİN KONUSU

Kırmızı Oda dizisinde, psikiyatri kliniğinde doktorların ve onlara başvuran hastaların hayatları hikayeleştirildi. Kırmızı Oda’da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralıyor. Hastalar o güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getiriyor.