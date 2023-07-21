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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kırmızı ışıkta geçen otobüs faciaya yol açtı!

        Tekirdağ'da kırmızı ışıkta geçen otobüs faciaya yol açtı!

        Tekirdağ'da feci bir kaza meydana geldi. Olayda iddiaya göre kırmızı ışıkta geçen bir yolcu otobüsü, motosiklete çarptı. Kazada motosikletteki çiftten Nazif Akman hayatını kaybederken, eşi Sevda Akman ağır yaralandı

        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 12:04
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        Kırmızı ışıkta geçen otobüs faciaya yol açtı!
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        Tekirdağ'da kırmızı ışık ihlali sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

        İHA'nın haberine göre olay, Saray ilçesi çevreyolu üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, Kırklareli istikametinden Çerkezköy istikametine seyreden M.V. yönetimindeki yolcu otobüsü kırmızı ışık ihlali yapınca Nazif Akman idaresindeki motosiklete çarptı.

        OTOBÜS ŞOFÖRÜ GÖZALTINA ALINDI

        Kazada motosiklet sürücüsü Nazif Akman (54) olay yerinde hayatını kaybederken, arkasında bulunan eşi Sevda Akman ağır yaralandı. Kazanın ardından can pazarı yaşanırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

        Ağır yaralanan Sevda Akman Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Nazif Akman'ın yapılan kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kazanın duyulmasının ardından olay yerine gelen kazazede yakınları sinir krizi geçirirken, görgü tanıklarının iddiasına göre kırmızı ışıkta geçerek kazaya neden olan yolcu otobüsü şoförü M.V. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

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