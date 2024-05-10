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        Haberler Gündem Güvenlik Kırmızı bültenle aranan Ramazan Bayğara, Yunanistan’da yakalandı

        Kırmızı bültenle aranan Ramazan Bayğara, Yunanistan’da yakalandı

        Adana Valiliği, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan kırmızı bültenle aranan suç örgütü elebaşı Ramazan Bayğara'nın Yunanistan'da yakalanıp Türkiye'ye iade edilmek üzere tutuklandığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 19:01 Güncelleme: 10.05.2024 - 19:56
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        Suç örgütü elebaşısı yakalandı
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        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Bayğara'nın Yunanistan'da Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (Interpol) tarafından yakalanıp tutuklandığı belirtildi.

        Açıklamada, Bayğara'nın Türkiye'ye iade edileceği, suç ve suçluyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.

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        #Adana Valiliği
        #Ramazan Bayğara
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