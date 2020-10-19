Salata çeşitleri saymakla bitmez. Her biri de birbirinden lezzetli. Ben size kırmızı biberli salata tarifi vereceğim. Yapımım çok pratik ve lezzetli olan kırmızı biberli salatanızı ana yemeklerin yanında sunabilirsiniz.

Kırmızı Biber Salatası İçin Gereken Malzemeler:

7 adet kırmızı biber

1 tutam maydanoz

1 tutam dereotu

5 dal taze soğan

1 küçük konserve mısır

5-6 adet kornişon turşu

Sosu İçin;

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Yarım limon suyu

Tuz

Pul biber

Kırmızı Biber Salatası Yapılışı:

Biberleri közleyin.

Közlenen biberleri doğrayın.

Salata tabağına alın.

İçerisine doğranmış maydanoz, dereotu, soğan kornişon turşu ve mısırı da ekleyin.

Sosunu ayrı bir kapta karıştırın.

Saklata tabağındaki malzemelerin üzerine yavaşça dökün.

Tuz ve pul biberini de ekleyin.

Salatanız hazır.

Afiyet olsun…

Püf Noktası:

Kırmızı biberler taze ve olgun olursa salatanız daha güzel olur.

Salata sosunun ayrı bir kapta hazırlayıp, dökün.