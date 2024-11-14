'Kirli, Çürük ve Adi' 17 Kasım'da CKM'de

Tiyatro Ak'la Kara, her yıl olduğu gibi bu sezon da sahneye farklı ve yenilikçi bir projeyle çıkıyor. "Kirli, Çürük ve Adi" adlı oyun, sahneye taşınan dolandırıcılık hikayesinin yanı sıra görsel açıdan da büyük bir şölen sunuyor. 17 Kasım’da İstanbul CKM’de tiyatroseverlerle buluşacak olan oyun boyunca 6 kişilik dans ekibi ve Broadway tarzı koreografiler eşliğinde sunulan ışık şovları, seyirciye adeta bir görsel ziyafet yaşatacak. Hızla değişen ışık efektleri ve koreografiler, komedinin temposuyla birleşerek izleyiciyi sahnede kaybolmaya davet ediyor.

REKLAM advertisement1 Yönetmenliğini Atilla Şendil’in üstlendiği "Kirli, Çürük ve Adi", Fransız Riviera’sında geçen bir dolandırıcılık hikayesini sahneye taşıyor. Oyunun başkahramanı Lawrence, kendini sürgündeki bir prens olarak tanıtarak, kadınlardan para ve mücevher toplayan kurnaz bir dolandırıcıdır. Bir gün, genç ve amatör bir dolandırıcı olan Freddy ile yolları kesişir. Kısa süreli işbirliklerinin ardından ikili, bir kadını dolandırmak için iddiaya tutuşurlar. Ancak işler beklenmedik bir şekilde gelişir ve ikilinin planları, onları beklenmedik bir yola sokar. Hızlı tempolu komedi ve şaşırtıcı olaylar, izleyiciyi sürekli olarak güldürürken, sürprizlerle dolu bir yolculuğa sürüklüyor.

Oyunun başrollerinde Savaş Özdural, Kerem Poyraz Kayaalp ve Romina Özipekçi yanı sıra Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Ebru Karanfilci ve Ilgın Angın gibi önemli isimler de yer alıyor.