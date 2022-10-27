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Kirli bomba nedir? Kirli bomba ne kadar tehlikelidir?

Kirli bomba nedir ve ne kadar tehlikelidir?

Hareketli dünya gündemi tüm hızıyla sürerken Rusya, Ukrayna'nın kirli bomba kullanacağını iddia etti ancak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski bu iddiaları reddetti.

Giriş: 27.10.2022 - 12:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • Rusya ve Ukrayna arasındaki gerginlik sürerken, iki ülke arasında kirli bomba söylemleri dolaşıyor. Rusya, Ukrayna'nın kirli bomba saldırısı yapacağını iddia etti ancak Ukrayna bu ifadeye sert tepki gösterdi. Peki, kirli bomba nedir ve ne kadar tehlikelidir? Detaylara bakalım...

  • KİRLİ BOMBA NEDİR?

    Kirli bombalar, geleneksel patlayıcıların yanı sıra radyoaktif malzeme içerir; patladığında havaya uranyum gibi radyoaktif maddeler saçılır.

    Nükleer bombalarda kullanıldığı gibi yüksek derecede rafine radyoaktif malzemeye gerek duyulmaz. Bunun yerine hastanelerden, nükleer santrallerden veya araştırma laboratuvarlarından elde edilen radyoaktif malzemeler kullanılır bu da bombaları daha ucuz ve taşınması kolay bir hale getirir.  

  • KİRLİ BOMBA NE KADAR TEHLİKELİDİR? 

    Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu tarafından yapılan hesaplara göre, New York'ta Manhattan'ın ucunda 9 gr kobalt-60 ve 5 kg TNT içeren bir bombanın patlatılması, şehrin tamamının on yıllar boyunca insanlar için yaşanılamaz bir yere dönüştürüyor.

    Kirli bomba atıldığı andan itibaren bölgenin tamamının tahliye edilmesi ya da olduğu gibi terk edilmesi gerekir.

  • Bu nedenle kirli bombalar kitlesel yıkım silahları olarak biliniyor.

    Kirli bombaların etki alanını değiştirecek birçok etken var. Kirli bombadaki radyoaktif maddenin hedeflenen bölgede dağılabilmesi için toz haline getirilmesi gerekiyor. 

    Ancak parçacıklar çok inceyse veya bölgede güçlü bir rüzgâr varsa, beklenen zararı veremeyecek kadar geniş bir alana dağılıyor.

  • Diğer taraftan kirli bomba ciddi bir radyasyon yaymıyor. Düşük radyasyon seviyesine maruz kalan insanlar herhangi bir belirtiyle karşılaşmadığında bombadan ne derece etkilendiğini anlamıyor. Bu durum, uzun süreli sağlık sorunlarının yaşanmasını sağlıyor. Bu sebeple kirli bombalar, daha çok psikolojik bir silah olarak kullanılıyor. 

    ABD merkezli  kar amacı gütmeyen Nükleer Tehdit Girişimi'nin (Nuclear Threat Initiative) nükleer malzeme güvenlik programı başkan yardımcısı Scott Roecker, "Kirli bir bomba yapmak gerçekten çok kolay. Bu oldukça ilkel bir cihaz. Kirli bombalar daha çok psikolojik bir silah. İnsanları korkutmak için kullanılırlar" dedi.

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