KİRLİ BOMBA NE KADAR TEHLİKELİDİR?

Amerikan Bilim İnsanları Federasyonu tarafından yapılan hesaplara göre, New York'ta Manhattan'ın ucunda 9 gr kobalt-60 ve 5 kg TNT içeren bir bombanın patlatılması, şehrin tamamının on yıllar boyunca insanlar için yaşanılamaz bir yere dönüştürüyor.

Kirli bomba atıldığı andan itibaren bölgenin tamamının tahliye edilmesi ya da olduğu gibi terk edilmesi gerekir.