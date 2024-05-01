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        Haberler Yaşam Kirlenen spor ayakkabılarınıza bu yöntemi uygulayın! Ayakkabıların lastik kısmı nasıl temizlenir?

        Kirlenen spor ayakkabılarınıza bu yöntemi uygulayın! Ayakkabıların lastik kısmı nasıl temizlenir?

        Ayakkabılarının lastik kısmındaki renk bozulmasına çoğunlukla kir ve pisliğin birikmesi neden olur ve ayakkabılarınız yıpranmış gibi gözükebilir ama biraz çabayla onları yeniden canlandırabilirsiniz. Ayakkabılarının lastik tabanlarını temizlemek, daha uzun süre yeni gözükmelerini sağlayıp sizi yeni bir ayakkabı almaktan kurtarabilir. İşte, 6 adımda ayakkabı temizleme rehberi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 01.05.2024 - 01:27
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        • 1

          Ayakkabılar kullanıma bağlı olarak eskiyebilir ve renkleri solabilir. Özellikler beyaz spor ayakkabıların kirlenmesi kullanıma engel olacak kötü bir görünüme sebebiyet verebilir. Bundan kaçınmak için ayakkabılarınızı düzenli olarak temizlemek ve yeni gibi olmasını sağlamak isteyebilirsiniz. İşte, sizin için hazırladığımız spor ayakkabı temizleme rehberi!

        • 2

          1. KARBONAT VE ÇAMAŞIR DETERJANI KULLANIN

          Kurumuş kirleri temizleyerek başlayın. Ayakkabılarınız çok kirliyse büyük kir ya da çamur parçalarını dökmek için dışarı çıkarıp birbirlerine vurmanız iyi olabilir.

        • 3

          2. GEVŞEK KİRLERİ KURU BİR FIRÇAYLA TEMİZLEYİN

          Ayakkabılarınızın lastik kısımlarını ovmaya başlamadan önce, yapışmış gevşek kirleri fırçalayarak, hatta kazıyarak işe başlayabilirsiniz. Kuru bir fırçayla ne kadar fazlasını çıkarırsanız temizlik solüsyonunu yaptığında o kadar az kirle uğraşmanız gerekir.

        • 4

          Çok fazla ovalama zahmetine girmenize gerek yok. Kirler kolayca dökülmese bile siz temizlik solüsyonunu kullanmaya başlayınca hemen çıkacaktır. Kuru bir fırça, örneğin bir diş fırçası kullanabilirsiniz ama çelik kıllı fırçalardan uzak durun çünkü bunlar ayakkabının lastik tabanına zarar verebilir.

        • 5

          3. BİR ÖLÇÜ KARBONATLA BİR ÖLÇÜ ÇAMAŞIR DETERJANINI KARIŞTIRIN

          Ne kadar temizlik yapacağınıza bağlı olarak büyük ihtimalle pek fazla karbonat ya da çamaşır deterjanı gerekmeyecektir. Küçük bir kâseye her birinden birer yemek kaşığı koyup iyice karıştırın.

        • 6

          Karbonat, deterjanın kir ve pislikleri çıkarmasına yardım eden bir aşındırıcı görevi görecektir. Çamaşır suyu içeren çamaşır deterjanı kullanmaktan kaçının. Ayakkabılarınız çok kirli değilse sadece ılık su ve birkaç damla bulaşık deterjanı da kullanabilirsiniz.

        • 7

          4. LASTİK KISIMLARI TEMİZLİK SOLÜSYONUNLA OVUN

          Karbonat ve çamaşır deterjanı karışımını fırçanızla ayakkabılarınızın lastik kısımlarına sürün, sonra da ovmaya başlayın. Dairesel hareketlerle fırçalamak çoğunlukla kir ve pislikleri çıkarmanın en etkili yoludur.

        • 8

          Bu temizlik solüsyonunu ayakkabılarının kumaş kısımlarında kullanmaktan kaçınmanız iyi olacaktır çünkü karbonatı tamamen temizlemek zor olabilir. Ayakkabılarınızın kumaş kısımlarını temizlemek için sadece deterjan ve sudan oluşan ayrı bir karışım yapabilirsiniz.

        • 9

          5. LASTİĞİ İYİCE DURULAMAK İÇİN FARKLI BİR SÜNGER YA DA BEZ KULLANIN

          Ayakkabılarınızın lastik tabanlarını temizlik solüsyonuyla yeterince ovunca başka bir temiz bez ya da sünger al ve temiz suya bastırın. Bezi ya da süngeri lastik kısımda gezdirin ve karışımın tamamı akıp gidene kadar her geçişinde durulayın.

        • 10

          6. AYAKKABILARI TAMAMEN KURUTUN

          Ayakkabılarınızdaki deterjanın tamamını durulayınca ayakkabılarınızı tekrar giymeden önce temiz bir havluyla kurulayın. Ayakkabılarınızı kurutunca temizlik karışımının ne kadar işe yaradığını daha iyi anlayacaksınız ve eğer gerekirse bu noktada işlemi tekrarlayabilirsiniz.

          Kaynak: wikiHow

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