Kırkpınar Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek altın kemeri kuşandı

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başpehlivanı Yusuf Can Zeybek, ikinci olan Mustafa Taş ve üçüncülüğü paylaşan Hüseyin Gümüşalan ile Serhat Gökmen düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Pehlivanların protokol tribünü önündeki podyumda kürsüye çıkmalarının ardından, ödül ve kupaları takdim edildi.

Başpehlivan Yusuf Can Zeybek'in altın kemerini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz taktı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da dereceye giren başpehlivanların madalyalarını ve kupalarını verdi.

Diğer boylarda dereceye girenlerin ödüllerini, Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Edirne Milletvekilleri Ediz Ün ve Ahmet Baran Yazgan, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yağlı Güreş Düzenleyen Kentler Birliği Başkanı ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyon Başkanı İbrahim Türkiş, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyon Başkan Vekili Şahin Hopur, Kırkpınar Güreş Ağası Seyfettin Selim takdim etti.

REKLAM

Ardından başpehlivanlarla toplu anı fotoğrafı çektirildi.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2023'ün başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'in, cuma günü resmi açılış töreninde göndere çektiği Türk bayrağını, İstiklal Marşı eşliğinde yine gönderden indirmesiyle sona erdi.