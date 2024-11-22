Kırklarelisporlu futbolcu Cenk Doğan kaza yaptı
Lüleburgaz'da, Kırklarelispor futbolcusu Cenk Doğan idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak üst geçidin ayağına çarptı. Yaralanan Doğan, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Lüleburgaz'da Nesine 2. Lig ekiplerinden Kırklarelispor oyuncusu Cenk Doğan idaresindeki otomobil, Ahmetbey beldesi yakınlarında üst geçidin ayağına çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralı, ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
KULÜBÜNDEN AÇIKLAMA
Kırklarelispor Kulübünden yapılan açıklamada, "Futbolcularımızdan Cenk Doğan, bugün Lüleburgaz yolunda araç seyir halindeyken havanın yağışlı olmasından dolayı kaza geçirmiştir. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa süre yeşil sahalara dönmesini temenni ediyoruz." denildi.