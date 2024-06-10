Kırklareli'nde TIR devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Kırklareli'nde mıcır yüklü TIR devrildi. Kazada sürücü hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
- 1
Kırklareli'nde Z.A.G. (35) yönetimindeki TIR, Babatepe mevkisinde devrilerek karşı şeride geçti.
- 2
Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
- 3
Sağlık ekipleri, TIR sürücüsü Z.A.G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan B.A. ise Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
-
- 4
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Z.A.G'nin cenazesi, ekipler tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak hastane morguna götürüldü.
- 5
Kazada yola dökülen mıcır ise karayolları ekiplerince temizlendi. Ayrıca kaza nedeniyle Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.