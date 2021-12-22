Eski adı Kırk Kilise olan Kırklareli şehri tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla biliniyor. Özellikle antik yerleşim bölgeleri arasında olan Kırklareli'nin doğal zenginliklerine Balkan Savaşları'nın ardından aldığı göçlerle Rumeli muhacirlerinin de çok yoğun olarak yaşadığı şehirlerden biridir. Tarihten bu yana üzüm bağları ile öne çıkan Kırklareli bugün özellikle doğa turizmi açısından en çok turist çeken illerden biridir. Hafta sonu Kırklareli'ne gidip küçük bir kaçamak yapmak isteyenler Kırklareli'nde gezip görülecek yerleri araştırıyor. İşte Kırklareli'nde mutlaka görülmesi gereken 5 yer...
KIRKLARELİ'NDE GÖRÜLMESİ GEREKEN YERLER
1) DUPNİSA MAĞARASI
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Sarpdere köyünde bulunan Dupnisa Mağarası 2720 metredir ve 1000 metresi su ile kaplıdır.
2) AYA NİKOLA MANASTIRI
Kırklareli'nin Kıyıköy beldesinde bulunan Aya Nikola Manastırı İmparator Jüstinyen döneminden kalma oldukça eski bir yapıdır.
3) İĞNEADA LONGOZ ORMANLARI
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde bulunan Longoz ormanları su kuşları ve leyleklerin göç yolu üzerinde olmasıyla ünlüdür ve kış aylarında tamamen su ile kaplıdır.
4) İĞNEADA LİMAN FENERİ
Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada Limanköy'de bulunan bu fener Karadeniz'in en batı noktasında yer alır. Söz konusu fenerin1866 yılında Sultan Abdülmecit döneminde Fransızlar tarafından inşa edildiği biliniyor.
5) CEHENNEM ŞELALELERİ
Kırklareli'nin Vize ilçesinde yer alan Cehennem Şelaleleri Istranca ormanlarının içindeki en büyük doğal güzelliklerden biridir.
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