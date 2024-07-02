Kırklareli'nde anız yangınları: 80 dekar tarım alanı zarar gördü
Kırklareli'nde çıkan anız yangınlarında 80 dekar tarım arazisi zarar gördü.
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Lüleburgaz'ın Umurca köyünde hasat edilmiş buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
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Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyerek traktör ile saman balyası makinesine de sıçradı.
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İhbarın ardından bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında traktör kullanılamaz hale geldi.
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Eskitaşlı köyünde de anızlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.
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İki yangında 80 dekar tarım arazisi zarar gördü.