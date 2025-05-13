Kırklareli'nde, Demircihalil köyü yakınlarında çalılık alanda bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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YANAN OTOMOBİL SÖNDÜRÜLDÜ AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

OTOMOBİLİN YANINDA 2 CESET Ekipler, otomobile yaklaşık 15 metre mesafedeki toprak yolda iki kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.

KADINI ÖLDÜRÜP CANINA KIYMIŞ Jandarma ekiplerinin incelemesinde, Hacı T'nin (60), Aysel S'yi (53) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi. DÜN AKŞAM DA KENDİ EVİNİ YAKMIŞ Cenazeler, olay yeri incelemelerinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobilini yakan zanlının, dün akşam saatlerinde Karakaş Mahallesi’ndeki evini de ateşe verdiği öğrenildi. SORUŞTURMA SÜRÜYOR Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.