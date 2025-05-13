Evini, otomobilini yakıp kadını öldürdü! Kırklareli'nde dehşet!
Kırklareli'nde, evini ve otomobilini yaktıktan sonra 53 yaşındaki Aysel S.'yi katleden 60 yaşındaki Hacı T., kendi hayatına da son verdi. Cenazeler morga kaldırılırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi
Kırklareli'nde, Demircihalil köyü yakınlarında çalılık alanda bir otomobilin yandığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
YANAN OTOMOBİL SÖNDÜRÜLDÜ
AA'daki habere göre ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
OTOMOBİLİN YANINDA 2 CESET
Ekipler, otomobile yaklaşık 15 metre mesafedeki toprak yolda iki kişinin hareketsiz yattığını fark etti. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, iki kişinin de hayatını kaybettiği tespit edildi.
KADINI ÖLDÜRÜP CANINA KIYMIŞ
Jandarma ekiplerinin incelemesinde, Hacı T'nin (60), Aysel S'yi (53) tabancayla öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirlendi.
DÜN AKŞAM DA KENDİ EVİNİ YAKMIŞ
Cenazeler, olay yeri incelemelerinin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobilini yakan zanlının, dün akşam saatlerinde Karakaş Mahallesi’ndeki evini de ateşe verdiği öğrenildi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Enver Eroğlu ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Soruşturma devam ediyor.