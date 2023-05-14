Kırklareli Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Kırklareli Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonuçları

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için oy kullandı. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile tamamlandı. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağının sona ermesi ile beraber Kırklareli başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Kırklareli Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Kırklareli seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Kırklareli Cumhurbaşkanlığı Seçim Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Kırklareli Cumhurbaşkanı seçim sonucu geliyor. İl genelinde yüzde 90.63 seçime katılım oranı sağlanırken saat 22:08 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 90 oldu. Kırklareli Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Kemal Kılıçdaroğlu: 151.909 oyla yüzde 65.07 - Recep Tayyip Erdoğan: 70.828 oyla yüzde 30.34 - Sinan Oğan: 9.505 oyla yüzde 4.07 - Muharrem İnce: 1.222 oyla yüzde 0.52 oy aldı.



Kırklareli 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi sonuçları son durum şu şekilde;



Kemal Kılıçdaroğlu: 151.909 oyla yüzde 65.07Recep Tayyip Erdoğan: 70.828 oyla yüzde 30.34Sinan Oğan: 9.505 oyla yüzde 4.07Muharrem İnce: 1.222 oyla yüzde 0.52

Kırklareli Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.75 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 22:08 itibarıyla yüzde 82.9 oranında açıldı. 2023 Kırklareli milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Millet İttifakı: 130.467 oyla yüzde 61.84 - Cumhur İttifakı: 64.397 oyla yüzde 30.52 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 6.333 oyla yüzde 3.01 - Ata İttifakı: 3.108 oyla yüzde 1.47 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 427 oyla yüzde 0.21 aldı. Saat 22:08 itibarıyla 2023 Kırklareli milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:



Haberi Hazırlayan : Haberturk.com

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Millet İttifakı: 130.467 oyla yüzde 61.84Cumhur İttifakı: 64.397 oyla yüzde 30.52Emek ve Özgürlük İttifakı: 6.333 oyla yüzde 3.01Ata İttifakı: 3.108 oyla yüzde 1.47Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 427 oyla yüzde 0.21CHP: 97.466 oyla yüzde 46.20AK Parti: 51.787 oyla yüzde 24.55İYİ Parti: 33.001 oyla yüzde 15.64MHP: 10.193 oyla yüzde 4.83YEŞİL SOL: 3.432 oyla yüzde 1.63TİP: 2.901 oyla yüzde 1.38ZP: 2.638 oyla yüzde 1.25MEMLEKET: 1.808 oyla yüzde 0.86YENİDEN REFAH: 1.297 oyla yüzde 0.61BBP: 1.120 oyla yüzde 0.53GENÇ: 672 oyla yüzde 0.32AP: 470 oyla yüzde 0.22GBP: 366 oyla yüzde 0.17ANAP: 292 oyla yüzde 0.14SOL PARTI: 224 oyla yüzde 0.11MP: 203 oyla yüzde 0.10HAKPAR: 178 oyla yüzde 0.08AB: 178 oyla yüzde 0.08TKP: 159 oyla yüzde 0.08HKP: 135 oyla yüzde 0.06MİLLİYOL: 69 oyla yüzde 0.03YP: 55 oyla yüzde 0.03TKH: 44 oyla yüzde 0.02