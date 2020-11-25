Kırklareli'de 7 sığınmacı yakalandı

Alınan bilgiye göre, Kofçaz ilçesine bağlı Malkoçlar köyünde BOTAŞ Ana Ölçüm İstasyonu'na gelen sığınmacılar yardım talebinde bulundu.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, Afganistan uyruklu 7 sığınmacıyı Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirdi.

Sağlık kontrolünden geçirilen yabancı uyruklular ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Sığınmacılar, ifadelerinde sınırı geçtikten sonra Bulgaristan'da polis tarafından yakalandıklarını, darbedildikten sonra değerli eşyalarının alındığını ve Türkiye tarafına bırakıldıklarını ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından sığınmacılar, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.