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Kırklareli bayram namazı saat kaçta ve ne zaman kılınacak? Diyanet namaz vakitleri ile 21 Nisan 2023 Kırklareli bayram namazı saati vakti açıklandı!

Kırklareli bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet ile Kırklareli bayram namazı saati

Ramazan Bayramı'nın başlangıcını ifade eden bayram namazı 21 Nisan Cuma günü sabah saatlerinin ilk ışıklarında cemaat ile birlikte kılınacak. Bu kapsamda "Kırklareli bayram namazı saat kaçta?" sorusu ise yanıtını arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bayram namazı vakitleri ile Kırklareli bayram namazı saatini haberimizde derledik. İşte 21 Nisan 2023 Kırklareli bayram namazı saati vakti...

Giriş: 21.04.2023 - 01:31 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Kırklareli bayram namazı saatleri... Müslüman dünyasında özel ve büyük bir yeri olan Ramazan ayının ibadetler eşliğinde tamamlanmasıyla gözler Ramazan Bayramı'na çevrildi. Yurt genelinde 21 Nisan Cuma yani bayramın ilk günü erken saatlerde bayram namazları idrak edilecek. Peki,Kırklareli bayram namazı saat kaçta? İşte Diyanet namaz vakitleri ile 21 Nisan 2023 Kırklareli bayram namazı vakti...

  • KIRKLARELİ BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

    Kırklareli'de bayram namazı saat 06.55'te kılınacak.

  • BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

    Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

    Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

    Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

    Bayram namazları cemaatle kılınır. Namaz vakti girince, ezan ve kamet getirilmeksizin imam-hatip, Ramazan veya Kurban bayramı namazına niyet eder. Cemaat de aynı şekilde bayram namazını kılmak üzere mevcut imam-hatibe uymaya niyet eder.

    Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

  • 1. Rekat

    Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

    Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

    Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

    İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

    2. Rekat

    İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

    Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

    Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

    Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

    Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

    Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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