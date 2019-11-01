Kırışıklıklara iyi gelen yağlar nelerdir?

Cildimiz yaşımız ilerledikçe hücre yenilenmesini yavaşlatır, esnekliğini kaybetmeye başlar ve bu durumda katlanan, mimik yapılan yerlerde kırışıklıkların oluşmasına neden olur. Kırışıklıkların önlenmesindeki kilit noktalardan biri de; düzenli beslenilmesi, egzersiz yapılması ve bol su tüketilmesidir. Bunların yanı sıra kırışıklıkların geciktirilmesi için bakım yapılması da gerekmektedir. Besleyici ve kırışık olumunu engelleyici bitkisel yağlar kullanarak; oluşan derin çizgileri hafifletebilir, yeni oluşumları daha ileriye atabilirsiniz.

Kırışıklıkları iyi gelen yağlar şunlardır;

Doğal yağlar; cildin kolajen yapısını, elastikiyetini destekler ve ihtiyacı olan vitaminleri sağlar.

Zeytinyağı; güzellik için oldukça kullanılan bu yağ cildinizi nemlendirmeye, cilt hücrelerini yenilemeye ve zararlı güneş ışınlarına karşı koruma sağlamaya yardımcı olmaktadır. İçeriğinde yüksek miktarda A ve C vitamini bulunmasından dolayı yaşlanmanın etkilerini geciktirir ve hücre yapılarının korunmasını sağlar.

Havuç tohumu yağı; bu yağın en büyük özelliği cildi güneş ışınlarından koruması ve cildi gerginleştirmesidir. Kan dolaşımının hızlanmasına katkı sağlayarak; cilde yeterli miktarda oksijen gitmesinde ve yenilenme sürecinin hızlanmasında etkilidir. İçinde barındırdığı karotenoidler sayesinde antioksidan görevi görerek, yaşlanma etkilerinden cildi korurlar.

Hindistan cevizi yağı; bu yağın %100 doğal olması çok önemlidir. Doğal Hindistan cevizi yağı; cildinizi yüksek E vitamini içeriği ile besler, nemlenmesine ve yenilenmesine yardımcı olur. Antioksidan özelliği; cildi serbest radikallere karşı da korumaktadır. Yaşlanmaya karşı etkili doğal yağdır.