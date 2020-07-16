Kırışıklıkların ve sarkmaların hyaluronik asit ile doldurularak genç bir cilde kavuşmanızı sağlayan içerik olarak doğal bir üründür. Bu uygulama daha çok Amerika’da yapılmaktadır. Yapılan uygulama yaklaşık 4 ile 10 ay arası sürmektedir. İşlemin uygulanmasına başlanınca farkını kısa sürede göstermektedir. Hyaluronik asit ile göz çevresindeki ince çizgilere, derin kırışıklıklara dolgu yapılarak iyi sonuçlar alınmaktadır. Hyaluronik asit ciltteki nem dengesini sağlar, esneklik kazanmasına yardımcı olur. Bu şekilde cilt dinamik ve genç kalır.

Cildin kırışmasının nedenlerinden biri de; Hyaluronik asit seviyesinin azalmasından kaynaklanmaktadır. Hyaluronik asit uygulaması yapılması cildi diri tutarak, sıkılaşmasını sağlamaktadır.

Hyaluronik asit; oluşan kırışıklıklar ve çizgilerin dışında dudakları dolgun göstermek ve yüzün çöken bölümlerine genç, dolgun bir görünüm kazanması için yapılmaktadır.

Kırışıklıklar için Hyaluronik asit uygulaması yapılırken; lokal anestezi uygulanmaktadır. Sadece enjekte etmek için kullanılan ince iğneler sayesinde yapılmaktadır. İşlem bittiğinde fark kısa sürede görülmektedir. Bu işlemin 1.5 ile 2 yılda bir tekrar edilmesi gerekmektedir. 15 dakika içerisinde Hyaluronik asit enjekte etme işlemi tamamlanmaktadır. Bu işlem sonrasında uygulanan bölgelerde hafif kızarıklık, şişlik ve deri altında kanamalar oluşabilmektedir. Meydana gelen bu durum olası etkilerdendir ve kısa sürede geçmektedir. Kanama meydana gelmemesi için; uygulamadan önce ağrı kesici gibi ilaçların kullanılmaması ve C vitamini alınması gerekmektedir.

Uygulamadan sonra; birkaç saat mimik yapılmamalı, cilde bastırılarak masaj yapılmamalı, dudaklara yapıldıysa 48 saat büzülmemeli ve birkaç saat aşırı sıcak, aşırı soğuktan uzak durulmalıdır.