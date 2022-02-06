Kırışıklık ve yaşlanmaya karşı yüz yogası

Kırışıklık ve yaşlanmaya karşı yüz yogası - Yüz Yogası nedir, nasıl yapılır ve ne işe yarar?

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Habertürk TV'de Burası Haftasonu programının konuğu olan Yüz yogası eğitmeni Zeynep Şensoy, genç ve kırışıklıklardan uzak bir yüze nasıl sahip olunabileceğini anlattı.

Botoks ile yüz kaslarının öldürüldüğünü yüz yogası ile kasların kuvvetlendirildiğini anlatan Şensoy, bu sayede mimiklerin de doğru kullanılacağını söyledi.

Uyku ve beslenme düzeninin de sağlıklı şekilde yürütülmesi halinde yapılacak yüz yogasının insanı sağlıklı bir görünüme kavuşturacağını anlatan Zeynep Şensoy, kritik önümdeki bazı hareketleri de canlı yayında gösterdi.