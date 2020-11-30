Kırıkkale Valisi Sezer, pozitif çıktı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, "Valimiz Sayın Yunus Sezer'in PCR testi pozitif çıkmış olup genel durumu iyidir. Sayın Valimizin karantina ve tedavi süreci evinde devam etmektedir." denildi.

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