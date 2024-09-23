Kırıkkale'de halk otobüsü ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Kırıkkale'de şehir içi halk otobüsü ile çarpıştıktan sonra devrilen motosiklette bulunan Batuhan Akçalı hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı
Kaza, akşam saatlerinde Alparslan Türkeş Bulvarı Sanayi Kavşağında meydana geldi.
E.S. idaresindeki Kırıkkale Belediyesi Halk Otobüsü, sürücüsü öğrenilemeyen motosiklete çarptı.
Devrilen motosiklette bulunan Batuhan Akçalı ve T.U.V. (14) savrularak ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların İhbarı üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Batuhan Akçalı, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, T.U.V,'nin tedavisi devam ediyor.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.