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        Haberler Yaşam Kırgızların geleneksel yolculuğu: Kırgız Göçü

        Kırgızların geleneksel yolculuğu: Kırgız Göçü

        Tanrı Dağları'nda uzun yıllar göçebe hayatı yaşayan Kırgız halkının yayla göçü, dualar, karşılama ve uğurlama törenleri, at üstündeki oyunlar, ikram ve misafirperverliği de barındıran çeşitli ritüeller barındırıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2024 - 17:33 Güncelleme: 16.07.2024 - 17:33
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          Sovyetler Birliği döneminde tamamen yerleşik hayata geçen Kırgızlar, yüzlerce yıl devam eden göçebe yaşam tarzlarını ve atalarının geleneğini özellikle kırsal bölgelerde koruyor.

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          Doğa ile iç içe yaşayan Kırgızlar, yerleşik hayata geçmeden önce geleneksel çadırlarda (boz üy) konaklıyor, hayvanlarını otlatmak için yazın yaylalara çıkıyor ve sonbaharda ise ovalara iniyordu.

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          BOSOGO YAYLASI'NDA KIRGIZ GÖÇÜ CANLANDIRILDI

          Kırgızistan'ın Narın Bölgesi'ndeki At-Başı ilçe kaymakamlığı, ilçe sınırları içinde bulunan ve başkent Bişkek'ten yaklaşık 370 kilometre uzaklıkta olan Bosogo yaylasında Kırgız Göçü-2024 Festivali gerçekleştirildi.

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          Festivalde Kırgız Göçü sahnelenerek, tarihte olduğu gibi duaların ardından at ve develerin sırtlarında çadırlar, eşyalar, gıda ve erzak çuvalları taşındı, karşılama töreni düzenlendi, at üstünde oyunlar sergilendi.

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          Erkeklerin, kadınların ve genç kızların at üstündeki geçiş ritüellerinin ayrı ayrı yapıldığı festival, düğün ile taçlandı.

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          Festivale, Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Edil Baysalov, Narın Bölge Valisi Altınbek Ergeşov, yerel yönetimlerden yetkililer, vatandaşlar ve çok sayıda turist katıldı.

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          "BİZ GÖÇEBE HALKIZ BUNU UNUTMAMALIYIZ"

          Narın Bölgesi'ndeki At-Başı sakinlerinden Seyidahmad Satiyev, "Biz tarih boyunca göçebe yaşam tarzını benimseyen bir halkız. Biz göçebe halkız bunu unutmamalıyız" dedi.

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          Kırgızların tarihte hava koşullarını dikkate alarak yayladan yaylaya göç ettiğini aktaran Satiyev, Kırgız Göçü adı verilen bu yolculuğunun başı ve sonu, bir festival havasında dualar, karşılama ve uğurlama törenleri, at üstündeki oyunlar, ikram ve misafirperverliği de barındıran çeşitli ritüellere sahne olduğunu anlattı.

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          Katılımcılardan Kanatbek Karabayev, dünyada göçebe halklardan birinin Kırgızların olduğunu ifade ederek, "İlçemizde ilk kez Kırgızların hayat yolculuğu olan Kırgız Göçü canlandırıldı. Biz bu festivalle gurur duyuyoruz. Gelecek nesillerimize örnek olmalıyız. Bu güzel geleneklerimizi halkımıza aktarmalıyız" diye konuştu.

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          İlçe sakinlerinden Uygur asıllı Turdakun İmanakunov da "Türkler ve Kırgızlar atası bir olan halktır. Yüzyıllardır birlik içinde yaşadık. Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un iktidara gelmesinin ardından Türkiye ile ilişkilerimiz çok güzel oldu. İki ülke cumhurbaşkanını tebrik ediyorum. Birliğin olduğu yerde bereket vardır" ifadelerini kullandı.

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