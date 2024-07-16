Kırgızların geleneksel yolculuğu: Kırgız Göçü

Kırgızların tarihte hava koşullarını dikkate alarak yayladan yaylaya göç ettiğini aktaran Satiyev, Kırgız Göçü adı verilen bu yolculuğunun başı ve sonu, bir festival havasında dualar, karşılama ve uğurlama törenleri, at üstündeki oyunlar, ikram ve misafirperverliği de barındıran çeşitli ritüellere sahne olduğunu anlattı.