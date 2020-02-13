Kirazın faydaları nelerdir?

13 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kiraz yüksek oranda antioksiden içermesi organların hasar görmemesine yardımcı olur. Ayrıca sindirim sisteminin düzenli çalışmasına da büyük oranda etkilidir. Faydalarını saymakla bitiremediğimiz kirazın daha birçok faydası bulunur. Peki bunlar nelerdir? İşte detaylar...
Kiraz özellikle sindirimde yardımcı olmak açısından önemli bir meyvedir. Yüksek oranda antioksidan içermesi ve organların hasarını yok etmesine etkili olması önemlidir. Besin değeri açısından çok yüksek bir içeriğe sahip olan kiraz, hoş tadı ve aromasıyla da oldukça lezzetli.
İçerdiği besin değerleri vitaminler açısından; 100 gr kirazda 7,0 mg C, 2,1 mcg K, B6, folat ve A vitamini içermektedir. Ayrıca magnezyum 11mcg, kalsiyum 13 mg demir 0,4mg, potasyum 222mg, bakır 0,1mg, manganez 0,1 mg ve fosfor 21mg minerallerini bünyesinde taşır.
Kiraz; sindirim sorunlarına ve kabızlığa oldukça etkili bir çözülme sağlar. Hücrelerin zarar görmesini önlemek açısından düzenli tüketilmesi hem yaşlanma belirtilerini azaltır hem de beyin fonksiyonlarının yaşa bağlı gerilemesini yavaşlatır.
İçerdiği melotonin sayesinde, gün içinde alınan zararlı ışınların neden olduğu uykusuzluğu gidermede etken olur, beyini sakinleştirerek uyumayı sağlar.
Kiraz, %75 su içeren bir meyvedir. Sindirim açısından, kabızlığa iyi gelir ve tok kalmayı sağlayarak kilo vermede yardımcı olması önem taşır. Ancak çok tüketilirse içerdiği şeker diyet için fazla kalori demektir.
Kiraz; antosiyanin bileşiği sayesinde iltihap tutulmasını önler ve fibromiyalji, sporda oluşan kas sorunları ve kronik gut artriti gibi hastalıklarda iltihabı önlemede etkili olur.
Kiraz ayrıca gut hastalığında oluşan eklem ağrılarını %35-75 arası azaltma gücüne sahiptir.
Kiraz; diyabet olma riskini aşağı çeker.
Kalp ve damar hastalıklarında koruma sağlar ve önlemede yardımcı olur.
Cildin korunmasını sağlayarak yaşlanma etkilerini geciktirir.
Bağışıklık sistemi üzerinde etkili olması hastalıklardan korunmaya etken olur.
Nörolojik gibi ruhsal hastalıklara karşı direnci artırır.
Kanser hastalığında antioksidan etki göstererek korunmayı sağlar.
Kiraz; çok fazla tüketildiğinde içerdiği besin lifi açısından ishal yapabilir. Bunun yanında pek kötü bir etkisi yoktur.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!