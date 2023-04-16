Kiralık katil tutup kendini öldürtmüştü! Yeni detaylar ortaya çıktı

Kemal Sunal’ın komik filmlerinden biri de ‘Korkusuz korkak’ filmidir. 1979 yılında çevrilen bu filmde ‘Bir şirkette masa başı bir işte çalışan ve fakir bir adam olan Mülayim’i canlandıran Sunal, ölümcül bir hastalığa yakalandığını öğreniyor ve bir an önce ölmek için kiralık katil tutuyordu. Mülayim, aracıya ise katilin hangi günlerde kendisini öldüreceği konusunda da uyarılarda bulunuyordu. Keyifle ve gülerek izlediğimiz bu filmdeki konunun gerçek olabileceği asla düşünülmezdi. Ancak 44 yıl sonra işlenecek bir cinayet bu trajikomik olayı akıllara getirecekti.

İlkay Sivaslı BİR KADIN YARALANDI İHBARI 2019 yılının ekim ayında bir pazar günüydü. İstanbul sakin bir hafta sonunu yaşıyordu. Cinayet Büro Amirliği’nde de bir sakinlik söz konusuydu. Hafta sonu olduğu için büroda çalışanların sayısı da azdı. Haber merkezine gelen bir ihbar Cinayet Masası dedektiflerini harekete geçirdi. Gelen ihbarda bir kadının vurulduğu ve yaralananın hastaneye kaldırıldığı bilgisi yer alıyordu. YARALANAN KİŞİ ÖĞRETMEN ÇIKTI VE HAYATINI KAYBETTİ Gelen bilgi üzerine cinayet masasından görevlendirilen ekip hastaneye gönderildi. Hastaneye giden ekip, farklı bir sonuçla karşılaştı. Hastaneye kaldırılan yaralı kadın hayatını kaybetmişti. Cinayet ekiplerinin ilk işi ölen kadının kim olduğu ve nasıl vurulduğunu öğrenmekti. Yapılan çalışmada, ölen kadının Kartal’da öğretmenlik yapan İlkay Sivaslı olduğu tespit edildi. Genç kadın Pendik'te oturuyordu ve evinde silahla vurulmuştu.

Emekli polis memuru Yeşim Hıdıroğlu Aytepe ve Habertürk Muhabiri Mustafa Şekeroğlu SORUŞTURMADA SORGUCU KADIN POLİS İstanbul’da bir kadın vurularak öldürülmüştü. Cinayet ekipleri bu konuda çok hassas davranıyordu. O dönem Cinayet Büro Amirliği’nde görev yapan farklı bir isim vardı. Bu isim tahkikatta yer alan sorgucu kadın polis memuru Yeşim Hıdıroğlu Aytepe’ydi. Cinayet masasında yer alan Türkiye’nin ilk kadın sorgucusuydu. Birçok olayın soruşturmasında yer aldı. Kimi zaman operasyonlarda yer alarak suçlu yakaladı. Kimi zaman sorgularında yer aldı. Kadın cinayetleri konusu onun kırmızı çizgisiydi. Aytepe, cinayeti duyduğunda çok üzüldüğünü söyleyerek “Bir kadının öldürüldüğünü ve üstelik öğretmen olması beni çok üzmüştü. Ekip arkadaşlarımız sahada cinayeti çözmek için çalışma başlatırken bende tahkikatta yer aldım" dedi. ÖNCE ERKEK ARKADAŞINDAN ŞÜPHELENİLDİ Bu tür cinayetlerde, öldürülenin tüm ilişkilerinin mercek altına alındığını belirten Aytepe, “Geniş çaplı bir çalışma hemen yapıldı. Öldürülen İlkay’ın bir ilişkisi var mıydı? Yok muydu? Çünkü evinde vurulmuştu. Eğer bir hırsızlık olayı değilse ki değildi. O zaman onun ilişki de olduğu ya da bağlantılı olduğu kişiler tarafından öldürülmüş olma ihtimali olabilirdi. Bunun için yapılan çalışmada bir erkek arkadaşı tespit edildi" şeklinde konuştu. 10 YILLIK SEVGİLİSİ SANILDI Yapılan çalışmalarda İlkay öğretmenin sevgilisinin İ.E. olduğu belirlendi. İ.E. evliydi ve İlkay öğretmenle 10 yıllık arkadaşlığı vardı. Aytepe “İlkay öğretmenin sevgilisinin ifadesini aldık. Olayla bir ilgisinin olmadığını söyledi. Aralarında sorunlar yaşandığı gerçeği vardı. Ama sevgili ile ilgili önemli bir delil yoktu" dedi. ARAYAN KİŞİ ERKEKTİ Aralarındaki bu sorunları incelemeye başladığını ifade eden Aytepe dikkatlerini başka bir şeyin çektiğini belirterek “Tabi bir cinayet olayında dosyada boşluk olmaması için her şey araştırılır. Biz de öyle yaptık. Sahada çalışan ekip arkadaşlarımız bir yandan ipucu bulmaya çalışırken, dikkatimizi bir detay çekti. Kadının vurulmasının ardından 112’den yardım isteyen ihbarı yapan kişi ilgimizi çekti. 112’yi arayan kişi İlkay’ın cep telefonundan aramıştı ve arayan kişi bir erkekti. Bu adam kimdi?” diye konuştu. “SES ANALİZİNİ YAPTIK” Burada çok önemli bir çalışma yaptıklarını anlatan Aytepe, “Arayan kişinin ses kaydını aldık dinledik. Arayan kişinin ses tonu, İlkay’ın sevgilisinin ses tonuna benzemiyordu. Bu kişi muhtemelen İlkay’ı vurup sonra da yardım istemişti. Bizim düşüncemiz bu yönde oldu. Ve İlkay’ın sevgilisini eledik. Hastanede yaptığımız araştırmada bir kişinin hastaneye geldiğini ve İlkay’ın akrabası olduğunu söylediğini öğrendik. Bu kişi bir süre sonra ortalardan kaybolmuştu" dedi.

“İSMİNİ BELİRLEDİK” Dosyaya bakan ekip arkadaşlarının hastanede çok önemli çalışmalar yaptığını anlatan Aytepe “Arkadaşlarım, kısa sürede bu kişinin Tanju D. adlı kişi olduğunu tespit etti. Yalnız bu ismi öğrendiğimizde şaşırdık. Bu kişinin İlkay öğretmenle ne bağlantısı olabilirdi. Akrabası değildi. Yakını veya arkadaş çevresinde olan biri de değildi” ifadelerini kullandı. ADANA'DA YAKALANDI Hedeflerinin artık Tanju D. olduğunu söyleyen Yeşim Hıdıroğlu Aytepe, ”Bu kişinin kaydını çıkarttık. Ve yapılan araştırmada bunun Adana’ya gittiğini tespit ettik. Hemen olaya bakan ekip arkadaşlarım Adana’ya gitti. Adana’da düzenlenen operasyonla bu kişiyi yakaladık. Zanlı sorgulamak için İstanbul’a getirildi. Bende tahkikatta olduğum için bu cinayetin nedenini çok merak ettim. Genellikle kadın cinayetlerinde sorguda da yer alıyorum. Çünkü kadın öldüren katillerin karşılarında kendilerini sorgulayan bir kadın polis görmelerini çok istiyorum. Bu şüpheliler üzerinde farklı etki yaratıyor" şeklinde konuştu. ŞOKE EDEN İDDİALAR Gayrettepe’nin o meşhur merdivenlerinden yukarı çıkarılan katil zanlısı, sorguda hemen cinayeti itiraf etti. Ancak söylediği iki kelime sorgucuları önce şaşırttı. Aytepe, şunları söyledi: “Katil zanlısı bize ‘Ben kiralık katilim’ dedi. Tabi şaşırdık. Yani bir öğretmeni öldürmek için kim neden kiralık katil tutsun dedik. Sonraki söyledikleri bizi daha da çok şaşırttı. Sonradan ‘Beni kendisini öldürmem için kiralık katil olarak İlkay öğretmen tuttu” dedi. Tabi bunu duyunca şaşırmamak elde değil. İlk kez bir olayda öyle bir iddia ile karşılaştık." ÖĞRETMENE AŞIK OLMUŞ Katili dinlemeye devam ettiklerini anlatan Yeşim Hıdıroğlu Aytepe “Katilin iddiasına göre 24 gün önce internet üzerinden tanışmıştı. ‘Bana beni öldür dedi’ diye konuştu. Bu süre zarfında kendisinden 6 bin lira para aldığını söyledi. Birkaç kez görüştüklerini ve sık sık telefonlaştığını söyledi. Tabi bu katilin iddialarıydı. Biz her söylenen şeye hemen inanmayız. Şüphelinin söylediği iddiaları sonradan hep teyit etmek için de çalışırız. Katil zanlısı ifadesine devam etti. Sonra öğretmene aşık olduğunu ve onu öldürmekten vazgeçtiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

ÖNCE VURMUŞ SONRA YARDIM İSTEMİŞ Katil zanlısı detayları anlatırken, Kemal Sunal’ın ‘Korkusuz korkak’ filmindeki sahneler yaşanıyor gibiydi. Katil zanlısının iddiasına göre, İlkay, kalabalık veya arkadaşlarının yanında vurulmak istememişti. Uygun bir zamanda vurulmasını istemişti. Kendisinin cinayeti işlemekten vazgeçtiğini iddia eden Tanju D., olay günü İlkay öğretmenin ısrarları üzerine silahla ateş ettiğini söyledi. Aytepe “katil zanlısının iddiasına göre ateş ettikten sonra pişman olmuş ve hemen yardım istemişti. Tabi bu arama bölümü doğruydu. Biz diğer iddiaların doğru olup olmadığını incelemek için araştırmaya başladık” dedi. TELEFON KAYITLARI ÇIKTI Bu iddialar üzerine şüphelinin cep telefonuna el konuldu. İlkay öğretmenin cep telefonları da incelemeye alındı. İncelemede İlkay öğretmenle şüpheli Tanju D. arasında telefon görüşmelerinin kaydı çıktı. Şüphelinin tüm telefon görüşmelerini kaydettiği belirlendi. Kaydedilen telefon konuşmalarında İlkay öğretmenin kendisini öldürtmek için kiralık katille konuşmaları yer alıyordu." PEKİ NEDEN ÖLMEK İSTEMİŞTİ? Bu iddialar üzerine polisin ulaştığı bilgilere göre, İlkay Öğretmen, 10 yıllık ilişki yaşadığı evli sevgilisi İ.E. ile sorunlar yaşıyordu. İlişkinin başlangıcında İ.E. evli değildi. Ve evlilik planı yaptığı kişi daha sonra başka biriyle evlenmişti. Yaşadığı sorunlar yüzünden bunalıma giren İlkay öğretmen, kendisini öldürtmek istedi. Ve bu yüzden kiralık katil tuttu. BU İKİNCİ KİRALIK KATİLDİ Ortaya çıkan ayrıntılar ise daha da şaşırttı. İlkay öğretmen, Tanju D.’den önce başka bir kiralık katil ile sosyal medya üzerinden görüşmüştü. Ona kendisini öldürtmek için ve silah alması için para göndermişti. Ancak parayı alan şüpheli, İlkay öğretmenle irtibatını kesmişti. Bu girişimin ardından İlkay öğretmen bu kez Tanju D. ile sosyal medya üzerinden tanıştı. ÖNCE KÖPRÜDEN ATILMAYA ÇALIŞILMIŞ Tüm bu iddialara polis tarafından yapılan çalışmaların sonucu ulaşılmıştı. Tanju D. ile tanışmasından sonra İlkay öğretmen, birkaç kez öldürülme girişimi yaşamıştı. Yeşim Hıdıroğlu Aytepe “Şüphelinin ifadelerine göre, İlkay öğretmeni önce bir köprü üzerinden atmak istemiş. Ama atamamış. Daha sonra bir arabanın altına atmak için girişimde bulunmuşlar bunu da yapamamışlar. Maalesef bizim için çok üzücü bir olaydı. Önce bir kadın olarak kadın cinayetlerine karşı çok hassasım. Ekip arkadaşlarım bu konuyu çok iyi çalıştılar olayı kısa sürede çözdüler. Tek tesellimiz bu oldu" dedi.

Emekli polis memuru Yeşim Hıdıroğlu Aytepe 44 YIL SONRA O FİLM HATIRLANDI İlkay öğretmenin cinayetinde ortaya çıkan bu şok iddialar, 44 yıl önce Kemal Sunal’ın oynadığı ‘Korkusuz korkak’ filmini hatırlatmıştı. Gerçek hayatta hiç olmayacağı düşünülen bir konunun işlendiği o filmde, kendini öldürtmek için kiralık katil tutan ve trajikomik hikayesi olan Mülayim’in hayatına benzer hayatların yaşanabileceği gerçeği ortaya çıkmıştı. TÜRKİYE’DE İLK SORGUCU KADIN CİNAYET UZMANIYDI Üzücü ve çok ilginç bir dosyanın da böylece çözüldüğünü anlatan emekli polis memuru Yeşim Hıdıroğlu Aytepe, cinayet masasında yıllarca çalışan ilk sorgucu kadın memur oldu. Birçok cinayet dosyasında yer alan Aytepe, defalarca katilleri o meşhur merdivenlerden en fazla indiren kadın polis memuru oldu.