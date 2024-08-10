Kıraç Galvaniz halka arz oluyor! Kıraç Galvaniz ne zaman talep toplamaya başlayacak?
Ağustos ayında halka arz olan Kıraç Galvaniz'in tüm detayları netleşti. Birkaç gün içerisinde talep toplamaya başlayacak olan firmanın halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olarak açıklandı. Öte yandan, firma 45 milyon lot dağıtımı yapacak. İşte, Kıraç Galvaniz halka arzında merak edilen tüm detaylar...
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Kıraç Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine İnşaat Elektrik San. ve Tic. A.Ş. halka arz oluyor. 45 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma 'TCKR' BIST kodu ile borsada işlem görmeye hazırlanıyor. İşte, Kıraç Galvaniz hisse fiyatı, lot miktarı ve talep toplama tarihleri...
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KIRAÇ GALVANİZ HİSSE FİYATI NE KADAR?
Firmanın hisse fiyatı 24 TL olarak belirlendi.
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KIRAÇ GALVANİZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firma 14-15 Ağustos, saat 09.00 ile 17.00 arasında talep toplayacak.
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KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ LOT MİKTARI
Firma toplamda 45 milyon lot dağıtacak, firmanın olası lot miktarı şöyle;
300 bin katılım - 90 lot 2160 TL
700 bin katılım - 39 lot 936 TL
1.1 milyon katılım - 25 lot 600 TL
1.5 milyon katılım - 18 lot 432 TL
1.9 milyon katılım - 15 lot 360 TL
2.3 milyon katılım - 12 lot 288 TL
2.7 milyon katılım - 10 lot 240 TL
3.1 milyon katılım - 9 lot 216 TL
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KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ FON KULLANIMI
Yüzde 40 İşletme sermayesi,
Yüzde 35 Yeni tesis yatırımı,
Yüzde 15 Finansal borç ödemeleri,
Yüzde 7.5 Makine yatırım finansmanı,
Yüzde 2.5 Yurt dışı pazar payının güçlendirilmesi.
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KIRAÇ GALVANİZ HALKA ARZ DİĞER DETAYLAR
Halka arz büyüklüğü 1 milyar TL olan Kıraç Galvaniz'in halka arzında T1-T2 kullanılmayacak.
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