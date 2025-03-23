Kira beyannamesi için son gün ne zaman, kimler beyanname vermek zorunda?
Ev sahipleri için kira beyannamesi süreci 1 Mart itibarıyla başladı ve 2 Nisan'a kadar devam edecek. 2024 yılı boyunca belirlenen istisna sınırını aşan kira geliri elde eden mülk sahipleri, gelir vergisi beyannamesi vermekle yükümlü olacak. Vergi ödemeleri ise iki taksit halinde gerçekleştirilebilecek. Peki, kira beyannamesi verme süreci ne zaman sona eriyor? İşte, detaylar…
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Ev sahipleri için kira beyannamesi verme süreci başladı. 2024 yılı boyunca belirlenen istisna sınırını aşan konut veya iş yeri kira geliri elde eden mülk sahipleri, beyanname vererek gelir vergisi ödemekle yükümlü olacak. Vergi ödemeleri ise iki taksit halinde gerçekleştirilebilecek. Peki, kira beyannamesi için son tarih ne zaman?
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KİRA BEYANNAMESİ HANGİ TARİHLERDE VERİLECEK?
Mülk sahipleri 1 Mart - 2 Nisan (31 Mart ve 1 Nisan'ın resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihleri arasında beyannamelerini doldurabilecek.
GELİR VERGİSİ ÖDEME TARİHLERİ NEDİR?
2024 takvim yılında elde edilen kira gelirlerine ilişkin verilecek yıllık gelir vergisi beyannameleri üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi, 2025 yılının nisan ve temmuz aylarında iki eşit taksitle ödenebilecek. Birinci taksit, damga vergisiyle 2 Nisan'a, ikinci taksit ise 31 Temmuz'a kadar yatırılabilecek.
Aile bireylerinin her birinin sahip oldukları mal ve haklardan elde ettikleri kira gelirleri için ayrı ayrı beyanname vermeleri gerekecek. Birden fazla kişinin meskene ortak olması durumunda şahıslardan her biri kendi hissesine karşılık gelen kira gelirini beyan edecek.
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TÜM EV SAHİPLERİ BEYANNAME VERMEK ZORUNDA MI?
Konuttan 2024'te yıllık 33 bin lira, iş yerinden ise 230 bin liranın üzerinde kira geliri elde eden gayrimenkul sahipleri gelir vergisi ödeyecek. İstisna tutarının altında kira geliri elde edenler ise beyanname vermeyecek.
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KİRA BEYANNAMESİ NEREDEN DOLDURULUR?
Kiracılar, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "kira bildirim formu" doldurabilecek, eğer Dijital Vergi Dairesi'ne abonelerse kullanıcı bilgileri ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak forma ulaşabilecek. Ayrıca, e-Devlet şifresi ile de gerekli bilgilere erişim sağlayabilecek.
Mülk sahipleri, Gelir İdaresi Başkanlığının "gib.gov.tr" internet adresi üzerinden "hazır beyanname sistemini" doldurabilecek. Ayrıca, Dijital Vergi Dairesi'nden hazır beyana ulaşılabilecek.
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ÇIKAN VERGİ NEREYE VE NASIL ÖDENİR?
Tahakkuk eden vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya anlaşmalı bankaların banka kartı/kredi kartı, banka hesabından havale yoluyla, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile vergi tahsiline yetkili bankalar ile vergi dairesi vezneleri aracılığıyla ve PTT şubelerinden ödenebiliyor.
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YURT DIŞINDA YAŞAYANLAR NASIL KİRA BEYANNAME VERECEK?
Yurt dışında yaşayan vatandaşlar Türkiye'de elde ettikleri kazanç ve iratları bakımından dar mükellef kapsamında vergilendiriliyor. Yurt dışında yaşayan ve sistem üzerinden beyanname vermek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, mavi kartlılar ve yabancı kimlik numarası sahibi yabancılar dış temsilciliklerden "e-Devlet" şifresi alabilecek. Ayrıca, beyanname "Hazır Beyan" mobil uygulaması aracılığıyla da cep telefonundan gönderebilecek.
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KİRA BEYANNAMESİ DOLDURMAYANLARA CEZA
Elektronik ortamda verilmesi zorunlu olan beyannamelerin, süresinde verilmemesi halinde özel usulsüzlük cezası kesilecek. Ayrıca verginin süresinde tahakkuk edilmemesi durumunda verginin bir katı vergi ziyaı cezası uygulanacak.