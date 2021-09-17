İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, 24 Eylül-3 Ekim tarihleri arasında Goethe-Institut işbirliğiyle Alman sinemasının en güncel ve başarılı filmlerini filmonline.iksv.org platformunda izleyiciyle buluşturuyor.
Türkiye’nin farklı şehirlerinde Alman sinemasının en güncel ve en başarılı örneklerini sinemaseverlerle buluşturan Kino seçkisi, bu yıl sinemalarda ve çevrimiçi olarak gösterilecek. Goethe-Institut’un düzenlediği Kino 2021: Alman Filmleri Türkiye’de etkinliği, 24 Eylül–3 Ekim tarihlerinde, festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org’da da tüm Türkiye’den takip edilebilecek. Filmleri izlemek için biletler Passo üzerinden alınabilecek. Program dâhilindeki fiziksel gösterimlerle ilgili bilgilere kinotr.org adresinden ulaşılabilir.
İstanbul Film Festivali’nin 24 Eylül–3 Ekim tarihlerinde çevrimiçi platformunda ağırlayacağı 10 Kino 2021 filmi 20.00’de gösterime girecek ve 5’er gün boyunca erişime açık kalacak. Festivalde olduğu gibi her filmin bilet kapasitesi yapımcılarla yapılan anlaşmalar uyarınca sınırlı. Filmlere teker teker bilet alınabilecek veya Kombine Film Paketi satın alarak filmler daha avantajlı fiyatlarla izlenebilecek. Gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebilecek. Biletler 17 Eylül Cuma saat 10.30’da Passo üzerinden satışa açılacak.
Kino 2021 filmleri yönetmenleriyle yapılacak söyleşiler, Kino 2021 YouTube kanalından canlı yayınlanacak.
Kino 2021 Çevrimiçi Gösterim Programı
· 24 Eylül 20.00 – 29 Eylül 20.01 İstanbul Bahçesi / Stambul Garden / Räuberhände (İlker Çatak)
· 25 Eylül 20.00 – 30 Eylül 20.01 Satranç / Schachnovelle / The Royal Game (Philipp Stölzl)
· 26 Eylül 20.00 – 1 Ekim 20.01 Cesaret / Courage (Aliaksei Paluyan)
· 27 Eylül 20.00 – 2 Ekim 20.01 Buzağıların Orda Kimse Yok / Niemand ist bei den Kälbern (Sabrina Sarabi)
· 28 Eylül 20.00 – 3 Ekim 20.01 Nöbetçi / Die Wächterin / The Guardian (Martina Priessner)
· 29 Eylül 20.00 – 4 Ekim 20.01 Rakip / Rivale / Rival (Marcus Lenz)
· 30 Eylül 20.00 – 5 Ekim 20.01 Çevrekırım / Ökozid / Ecocide (Andres Veiel)
· 1 Ekim 20.00 – 6 Ekim 20.01 Prens / Le Prince (Lisa Bierwirth)
· 2 Ekim 20.00 – 7 Ekim 20.01 Pilotun Karısı / Die Welt wird eine andere sein / Copilot (Anne Zohra Berrached)
· 3 Ekim 20.00 – 8 Ekim 20.01 Fabian veya Bok Yoluna Gitmek / Fabian oder Der Gang vor die Hunde / Fabian (Dominik Graf)
Kino 2021: Alman Filmleri Türkiye’de/kino-2021-alman-filmleri-turkiyede-3194320
İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!