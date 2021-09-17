Türkiye’nin farklı şehirlerinde Alman sinemasının en güncel ve en başarılı örneklerini sinemaseverlerle buluşturan Kino seçkisi, bu yıl sinemalarda ve çevrimiçi olarak gösterilecek. Goethe-Institut’un düzenlediği Kino 2021: Alman Filmleri Türkiye’de etkinliği, 24 Eylül–3 Ekim tarihlerinde, festivalin çevrimiçi gösterim platformu filmonline.iksv.org’da da tüm Türkiye’den takip edilebilecek. Filmleri izlemek için biletler Passo üzerinden alınabilecek. Program dâhilindeki fiziksel gösterimlerle ilgili bilgilere kinotr.org adresinden ulaşılabilir.

The Royal Game (Philipp Stölzl)

İstanbul Film Festivali’nin 24 Eylül–3 Ekim tarihlerinde çevrimiçi platformunda ağırlayacağı 10 Kino 2021 filmi 20.00’de gösterime girecek ve 5’er gün boyunca erişime açık kalacak. Festivalde olduğu gibi her filmin bilet kapasitesi yapımcılarla yapılan anlaşmalar uyarınca sınırlı. Filmlere teker teker bilet alınabilecek veya Kombine Film Paketi satın alarak filmler daha avantajlı fiyatlarla izlenebilecek. Gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebilecek. Biletler 17 Eylül Cuma saat 10.30’da Passo üzerinden satışa açılacak.

Kino 2021 filmleri yönetmenleriyle yapılacak söyleşiler, Kino 2021 YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Kino 2021 Çevrimiçi Gösterim Programı

· 24 Eylül 20.00 – 29 Eylül 20.01

İstanbul Bahçesi / Stambul Garden / Räuberhände (İlker Çatak)

· 25 Eylül 20.00 – 30 Eylül 20.01

Satranç / Schachnovelle / The Royal Game (Philipp Stölzl)

· 26 Eylül 20.00 – 1 Ekim 20.01

Cesaret / Courage (Aliaksei Paluyan)

· 27 Eylül 20.00 – 2 Ekim 20.01

Buzağıların Orda Kimse Yok / Niemand ist bei den Kälbern (Sabrina Sarabi)

· 28 Eylül 20.00 – 3 Ekim 20.01

Nöbetçi / Die Wächterin / The Guardian (Martina Priessner)

· 29 Eylül 20.00 – 4 Ekim 20.01

Rakip / Rivale / Rival (Marcus Lenz)

· 30 Eylül 20.00 – 5 Ekim 20.01

Çevrekırım / Ökozid / Ecocide (Andres Veiel)

· 1 Ekim 20.00 – 6 Ekim 20.01

Prens / Le Prince (Lisa Bierwirth)

· 2 Ekim 20.00 – 7 Ekim 20.01

Pilotun Karısı / Die Welt wird eine andere sein / Copilot (Anne Zohra Berrached)

· 3 Ekim 20.00 – 8 Ekim 20.01

Fabian veya Bok Yoluna Gitmek / Fabian oder Der Gang vor die Hunde / Fabian (Dominik Graf)