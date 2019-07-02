KEREMCEM (ALİ HÜROĞLU)

Çok yakışıklı, karizmatik ve zeki bir adam. Yiğit ve fedakar. Son derece çevik. Her türlü kaybın acısını daha küçük yaşta tatmış. Kendini Allah'a ve insanlara adamış. Yaptığı iyilikler sayesinde "Ali Hoca" olarak ünlenmiş. Hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır.

KEREMCEM KİMDİR?

Gerçekte 28 Aralık 1977, resmi kayda göre ise 5 Ocak 1978 tarihinde Milas’ta doğan sanatçının tam adı Kerem Cem Dürük. İlköğrenimini Milas Sakarya İlkokulu’nda gördü. Aslen Muğlalıdır. İzmir Özel Fatih Koleji’ndeki ortaöğreniminden sonra Muğla Turgutreis Lisesi’nden 1995 senesinde mezun oldu. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2003’te mezun oldu. Gitar çalmaya lise yıllarında başladı, sözü ve müziği kendisine ait ilk bestesi olan ve ilk albümünde de yer alan “Elimde Değil” şarkısını 1996’da Ankara'da yaptı. Asıl çıkışını ise 2005 yılında Aşk Oyunu dizisi ile yaptı. Ardından pek çok dizide rol aldı ve seslendirme yaptı.