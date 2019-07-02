02 TEMMUZ 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kimse Bilmez oyuncuları ve konusu, bu akşam dördüncü bölümüyle ekranlara gelecek diziden önce araştırılıyor. Kimse Bilmez'de star olma hayalleri kuran, çok güzel ve hayat dolu bir kız olan Sevda'nın, esrarengiz bir geçmişe sahip olan Ali'yle sıra dışı aşkının hikayesi konu ediliyor. İşte Kimse Bilmez dizisinin oyuncu kadrosu...
KEREMCEM (ALİ HÜROĞLU)
Çok yakışıklı, karizmatik ve zeki bir adam. Yiğit ve fedakar. Son derece çevik. Her türlü kaybın acısını daha küçük yaşta tatmış. Kendini Allah'a ve insanlara adamış. Yaptığı iyilikler sayesinde "Ali Hoca" olarak ünlenmiş. Hayattaki tek amacı, kayıp kardeşini bulmaktır.
KEREMCEM KİMDİR?
Gerçekte 28 Aralık 1977, resmi kayda göre ise 5 Ocak 1978 tarihinde Milas’ta doğan sanatçının tam adı Kerem Cem Dürük. İlköğrenimini Milas Sakarya İlkokulu’nda gördü. Aslen Muğlalıdır. İzmir Özel Fatih Koleji’ndeki ortaöğreniminden sonra Muğla Turgutreis Lisesi’nden 1995 senesinde mezun oldu. Ege Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden 2003’te mezun oldu. Gitar çalmaya lise yıllarında başladı, sözü ve müziği kendisine ait ilk bestesi olan ve ilk albümünde de yer alan “Elimde Değil” şarkısını 1996’da Ankara'da yaptı. Asıl çıkışını ise 2005 yılında Aşk Oyunu dizisi ile yaptı. Ardından pek çok dizide rol aldı ve seslendirme yaptı.
ÖZGÜ KAYA (SEVDA EĞİLMEZ)
Zeki, başına buyruk, alımlı ve çok güzel. Sevda'ya göre aşk yoktur, insanların ihtiyaçları vardır. Özgürlüğüne düşkündür. Pes etmeyi hiç sevmez. Bir şeyi kafaya koymuşsa muhakkak yapar. Hedefine sadıktır. Zorluklardan kaçmaz. Her zaman başının çaresine bakmasını bilir.
ÖZGÜ KAYA KİMDİR?
Özgü Kaya, 1996 yılında İstanbul'da doğdu. Eğitimine İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nde devam ediyor. Özgü Kaya, Erdal Beşikçioğlu, Gökçe Bahadır ve Rojda Demirer'in başrolünü paylaştığı Adı Efsane dizisinde canlandırdığı Sibel karakteriyle ekranlarla tanıştı. Özgü Kaya en son Mehmetçik Kûtulamâre dizisinde rol aldı.
ENGİN HEPİLERİ (UYGAR SARIKAYA)
Oldukça zengin, yakışıklı ve kurnaz. İstediği her şeyi hak ettiğine inanır. Hedefe giden yolda her tür entrikayı çevirmekten kaçınmaz. Kaybetmeye hiç tahammülü yoktur. Yalnızca kendini, kendi mutluluğunu düşünür. Acımasızdır. İsteklerini elde etmek uğruna her şeyi yapar. Kendinden başka kimseye değer vermez.
ENGİN HEPİLERİ KİMDİR?
3 Mart 1978 yılında İstanbul'da doğdu. Tiyatro çalışmalarına Cağaloğlu Anadolu Lisesi'ndeki orta öğrenimi sırasında başlayan Engin Hepileri, 1996'da İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. 2002'de aynı üniversitede oyunculuk alanında yüksek lisans eğitimine başladı ve 2005 yılındaki mezuniyetine kadar araştırma görevlisi olarak çalıştı.
Lise yıllarında Devlet Tiyatroları'nın dört oyununda yer aldı. 1998'de ise Anlat Şehrazat müzikalinde ve Tiyatro Fora'da Ölümsüzler[3] oyununda rol aldı. O yıl Kent Oyuncuları kadrosuna katılan oyuncu bu toplulukta 20 oyunda rol almanın yanı sıra televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde de yer aldı.
2008 yılında tiyatro yönetmenliğine başlayan oyuncu ayrıca Üniversitesinde ve Akademi Kenter'de öğretim görevlisi olarak çalıştı. 2011-2012 yıllarında TRT Okul Kanalında hafta içi her gün canlı olarak yayınlanan kültür-sanat programında sunuculuk görevini üstlendi. Seslendirme de yapan oyuncu en son Kara Ekmek adlı dizide rol almıştır.
BURAK SERDAR ŞANAL (PİLOT)
Gerçek adı Süleyman. Karizmatik, gözü kara ve dengesiz. Acımasız bir mafya gibi görünse de içten içe merhametli. Sakin konuşurken birden patlar; ne zaman ne yapacağı belli olmaz. İlkelerinden asla taviz vermez.
BURAK SERDAR ŞANAL KİMDİR?
28 Ağustos 1988 yılında İstanbul'da doğdu. Maltepe Üniversitesinde drama kulübünde eğitim alan oyuncu 2008 yılında Küçük Kadınlar dizisinde Koray isimli karakteri oynadı. Yine aynı yıl yayınlanan Peri Masalı adlı dizide Murat isimli bir karakteri oynamıştır. Yine 2008 yılında yayınlanan Bahar Dalları dizisinde Mert adında karakteri oynamıştır. 2008 yılında oynadığı dizilerde adını duyuran Burak Serdar Şanal 2011 yılında yayınlanan Dinle Sevgili adlı dizide Tolon adında karakteri oynadı.
Burak Serdar Şanal yine 2011 yapımı olan ve TRT1'de yayınlanan Avrupa Avrupa'da oynadığı Can adlı karakteriyle beğeni toplamıştır. Aynı zamanda Arka Sokaklar dizisinin 2.sezonunda Ceyhun karakteriyle izleyicinin karlısına çıktı. 2014-2016 yılları arasında TRT'de yayınlanan ve büyük beğeni toplayan Yeşil Deniz dizisinde Radyocu İsmail karakteri ile geniş çevrelerce tanınmıştır. Yeşil Deniz'in bitmesiyle birlikte Günümüzde FoxTV'de yayınlanan Rüzgarın Kalbi dizisinde rol almaktadır.
Burak Serdar Şanal, Yeşil Deniz dizisinde tanıştığı Rol arkadaşı Merve Akkaya ile 2016 yılında Nişanlanmıştır.
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