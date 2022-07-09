Kimler 3 yıl erken emekli olabilir?

ERKEN EMEKLİLİK İÇİN KAÇ GÜN ASKERLİK BORÇLANMASI YAPILMALI?

Sigorta başlangıç tarihim 24.02.2000. Askerlik başlangıç tarihi 26.08.1996. Prim günüm doldu, emeklilik için 60 yaşı bekliyorum. Erken emekli olabilmek İçin askerlik borçlanması yapmalı mıyım? Kaç gün borçlanmalıyım? (Ahmet G.)

Askerlik vazifesini, sigortalı çalışmaya başladıktan sonra yapmış olanlar askerlik borçlanması ile sadece eksik prim günlerini tamamlar. Bu şekilde yapılan askerlik borçlanması, erken emeklilik hakkı sağlamaz. Sadece prim günü eksiği nedeniyle emeklilik tarihinin daha da gecikmesini önler.

Buna karşılık, askerliğini sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapanlar askerlik borçlanması ile sigorta başlangıç tarihini öne çekebildikleri için daha erken emekli olabilirler.

Emeklilik yaşı 8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayan erkekler için 60’a çıkartıldı. Daha önce çalışmaya başlayanlar için ise kademeli yaş uygulaması bulunuyor. Emeklilik yaşı ve prim günü koşulu sigorta başlangıç tarihine göre belirleniyor.

Askerliğini sigortalı çalışmaya başlamadan önce yapanların sigorta başlangıç tarihi, borçlanma yaptıkları gün kadar geriye çekilir. Askerlik süresinin tamamını borçlanmak gerekmiyor. Sadece ihtiyaç duyulan gün kadar borçlanma yapmak yeterlidir.

Aşağıdaki tablodan yararlanarak, emeklilik yaşını öne çekebilmek için sigorta başlangıç tarihine göre ne kadar borçlanma yapmak gerektiğini herkes kendisi hesaplayabilir.

Sizin durumunuzu örnek olarak ele alalım. 24 Şubat 2000 tarihinde sigortalı olarak çalışmaya başladığınız için 60 yaş ve 7000 prim gününe tabi bulunuyorsunuz. Askerlik sürenizin 170 günü için borçlanma yaptığınızda sigorta başlangıç tarihiniz 8 Eylül 1999’a çekileceğinden 58 yaş ve 5975 güne tabi olursunuz. Buna ilaveten 280 gün daha borçlanma yaparsanız bu kez sigorta başlangıç tarihiniz 23 Kasım 1998 öncesine çekilir. Böylece 57 yaş ve 5900 prim günü ile emeklilik hakkı elde edersiniz. Buna göre, toplam 450 gün askerlik borçlanması yapmanız halinde 3 yıl daha erken emekli olabilirsiniz.

Sigortalı çalışmaya Eylül 1999 – Mart 2001 tarihleri arasında başlamış olup, askerliğini de sigortalı çalışma öncesi yapanlar askerlik borçlanması ile en büyük avantajı elde eden grubu oluşturuyor. Bu gruptakilerin emeklilik yaşı 2 -3 yıl öne çekilebiliyor.

Bazı durumlarda ise 1 günlük askerlik borçlanması emeklilik yaşını öne çekmek için yeterli olabiliyor. Örneğin, askerliğini daha önce yapmış olmak koşuluyla, 9 Eylül 1999’da işe girenler 1 günlük askerlik borçlanmasıyla 2 yıl erken emekli olabilir. Sigortalı çalışmaya 24 Kasım 1998 tarihinde başlamış bir kişi de 1 günlük borçlanmayla 1 yıl erken emekli olabilir.

Askerlik borçlanması için ödenmesi gereken günlük prim tutarı 2022 yılının temmuz – aralık döneminde 69.02 TL’dir. Askerlik süresinin tamamı olan 540 günlük borçlanma yapanların ise 37 bin 273 TL ödemesi gerekir.

2000 Öncesi çalışmaya başlayan SSK'lıların emeklilik koşulları Sigortalı çalışmaya başlama tarihi Yaş Asgari prim günü 09/09/1976 - 23/05/1979 44 5000 24/05/1979 - 23/11/1980 45 5000 24/11/1980 - 23/05/1982 46 5075 24/05/1982 - 23/11/1983 47 5150 24/11/1983 - 23/05/1985 48 5225 24/05/1985 - 23/11/1986 49 5300 24/11/1986 - 23/05/1988 50 5375 24/05/1988 - 23/11/1989 51 5450 24/11/1989 - 23/05/1991 52 5525 24/05/1991 - 23/11/1992 53 5600 24/11/1992 - 23/05/1994 54 5675 24/05/1994- 23/11/1995 55 5750 24/11/1995 - 23/05/1997 56 5825 24/05/1997 - 23/11/1998 57 5900 24/11/1998 - 08/09/1999 58 5975 09/09/1999 ve sonrası 60 7000

YEDEK SUBAYIN ASKERİ ÖĞRENCİLİK DÖNEMİ BORÇLANMASI

Sigorta başlangıcım 2 Aralık 1996. 21 Ocak 1974 doğumluyum. Toplam 5.461 prim günüm bulunuyor. Kalan 1 yıllık primi isteğe bağlı olarak ödüyorum. Askerliğimi 1997- 99 yıllarında yedek subay olarak yaptım. Dört aylık askeri öğrencilik dönemi için borçlanma yapmam bana bir avantaj sağlar mı? (Arda T.)

SSK’dan emeklilikte 5825 prim günü ve 56 yaşa tabisiniz. Askeri öğrencilik dönemini borçlanmanız size bir avantaj sağlamaz. Daha önceki süreleriniz SSK statüsünde ise prim gününüzü tamamladıktan sonra isteğe bağlı sigorta primi ödemeyi durdurup emeklilik yaşını bekleyebilirsiniz.

ASGARİ ÜCRETLİLER 100 TL DESTEKTEN YARARLANACAK MI?

Biz asgari ücretliler olarak 5500 TL mi alacağız, yoksa devletin verdiği 100 TL destekle 5600 TL mi alacağız? (Kenan Y.)

Asgari ücret desteği, işçiye değil işverene ödeniyor. Temmuz ayından geçerli olmak üzere İşsizlik Fonu’ndan işçi başına aylık 100 lira destek sağlanacak. Temmuz ayında yapılan artışla asgari ücretli işçi çalıştıran işverenin maliyeti 1724 TL arttı. Bu maliyet artışının 100 liralık kısmı İşsizlik Fonu’nca karşılanacak.

ÖN LİSANS MEZUNU SAĞLIKÇILAR 3600 EK GÖSTERGEDEN YARARLANACAK MI?

Emekli sağlık memuruyum, ön lisans mezunuyum. 2200 ek göstergedeyim, derecem 1. Benim yeni ek göstergem 2800 mü olacak 3600 mü? (Süleyman K.)

Sağlık hizmetleri sınıfında çalışanların ek göstergesi sağlık bilimi lisansiyerleri ve diğer yükseköğrenim görenler olmak üzere iki grupta yer alıyor. Sağlık bilimi lisansiyerleri 3000, diğer yükseköğrenim mezunları da 2200 ek göstergeye tabi bulunuyorlar.

Yeni kanun ile sağlık hizmetleri sınıfındaki bu ayrım ortadan kalktı. İki yıllık ön lisans mezunları da dahil olmak üzere yükseköğrenim mezunlarının tamamı 3600 ek göstergeye tabi olacaklar. Siz de 1. dereceden emekli ön lisans mezunu olarak 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3600 ek göstergeden yararlanacaksınız.

NE ZAMAN EMEKLİ OLABİLİRİM?

20 Şubat 1971 doğumluyum. Askerliğimi 1992 yılında yaptım. 31/12/1999 tarihinde isteğe bağlı sigortaya başladım, 10 yıl 8ay 2 gün ödemem var. Sonra ek-5 tarım sigortasına geçtim. Buradan da 214 gün sigortam bulunuyor. On yıldır prim ödemesi yapamıyorum. Bu şartlarda nasıl ve ne zaman emekli olabilirim? Ne kadar prim ödemem gerekir? Hiç ödemezsem ne olur? (Salim A.)

Mevcut koşullarda BAĞ-KUR’’dan normal emeklilik için 9000 gün ve 60 yaşa tabisiniz. Kısmi emeklilikte ise 5400 prim günüyle 62 yaşa tabisiniz.

SSK’dan normal emeklilikte ise 7000 gün ve 60 yaşa tabi bulunuyorsunuz. Ancak, 7000 günü tamamlamanız zor görünüyor.

Ek – 5 tarım sigortası kapsamında 35 ay daha prim ödeyip, sigorta başlangıç tarihini 8 Eylül 1999 tarihine çekecek şekilde askerlik sürenizin dört aylık kısmını borçlanırsanız, başka prim ödemenize gerek kalmadan 60 yaşında emekli olabilirsiniz.