Kim Min Jae'den Fenerbahçe yanıtı!

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'ı 3-1 mağlup eden Bayern Münih'te eski Fenerbahçeli futbolcu Kim Min Jae'den Fenerbahçe taraftarını duygulandıracak bir söz geldi.

Bayern Münihli oyuncuların stadyumdan ayrıldığı sırada bir basın mensubunun ''Türkiye'yi özledin mi?'' sorusuna Güney Koreli oyuncu ''Fenerbahçe'yi'' diyerek cevap verdi.

Kim Min-Jae ayrıca "Onları özledim. Her zaman kalbimdeler." açıklaması yaptı.