AYRILIK KARARINDA SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI ETKİLİ OLDU

Öte yandan Kim Kardashian, dört çocuğunun babası Kanye West'e Şubat 2021'de boşanma davası açmıştı. West ile evlilik sözleşmesine bağlı kalan Kardashian, kendisinin Kaliforniya'da, ünlü rapçinin ise Wyoming'deki bir çiftlikte yaşadığı sırada tecrübe ettiği zorluklardan bahsetmişti.

'Keeping Up With The Kardashians' adlı programda konuyla ilgili açıklama yapan ünlü isim, "Kanye, bir süredir Wyoming'de ve sosyal medyada birçok şey paylaşıyor. Bu biraz sinir bozucuydu fakat kendinizi evde yaşananlardan ve internette olanlardan biraz ayırmanız gerekiyor" ifadelerini kullanarak eşinin ilişkilerine dair yaptığı paylaşımların ayrılık kararı almasında etkili olduğunu söylemişti.