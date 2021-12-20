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Kim Kardashian: Gözümü korkutan tek kişi 8 yaşındaki kızım North

Kim Kardashian, gözünü korkutan tek kişiyi açıkladı

Reality şov yıldızı Kim Kardashian, gözünü korkutan tek kişinin 8 yaşındaki kızı North olduğunu itiraf etti. Kardashian, kızının boşanma aşamasında olduğu eşi Rapçi Kanye West'in ikizi gibi olduğunu söyledi

20.12.2021 - 17:46 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Ünlü rapçi Kanye West (44) ile gösterişli bir şekilde başladığı evliliği fiilen biten, resmi olarak da sona ermek üzere olan Kim Kardashian (41), Honestly with Bari Weiss podcast'inde özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. 

  • Weiss kendisinin gözünü en çok kimin korkuttuğunu sorduğunda ABD'li yıldız, "Siyasetçiler' diyecektim ama korkutmuyorlar. Belki sadece kızım North." yanıtını verdi. Kim Kardashian, "North West, Kanye West'in kızı. Onun ikizi." ifadelerini kullandı.

  • Ünlü isim, kısa süre önce 8 yaşındaki kızı North'un, izni olmadan TikTok'ta canlı yayın açarak onu yatakta uzanırken kameraya aldığı olaya da açıklık getirdi. Kardashian, kızının yaptıklarının sosyal medyada viral hale geldiğini daha sonra öğrendiğini söyledi.

  • "EVİMDE KURALLAR VAR"

    Kim Kardashian, "Evimde kurallar var ve bu konuda North gerçekten kötü hissetti. Benden özür diledi ve TikTok'ta başımın belaya girdiğini fark ettiğini söyledi" dedi.

  • Kardashian, ayrıca iptal kültürünü ise en saçma şey olarak tanımladı. Ünlü isim, tüm meselenin daha iyi biri olma ve konuşma özgürlüğüyle ilgili olduğunu ve birinin gençken söylediği uygunsuz şeylerin eğer o kişi daha sonra değiştiyse, iptal edilmeye yol açmaması gerektiğini söyledi.

    Kim Kardashian, "Birini geçmişinde yaptığı veya söylediği bir şeye dayanarak iptal edersek, onu gerçekten anlamak için sohbete davet etmeyeceğimize inanıyorum." dedi.

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