Kardashian, ayrıca iptal kültürünü ise en saçma şey olarak tanımladı. Ünlü isim, tüm meselenin daha iyi biri olma ve konuşma özgürlüğüyle ilgili olduğunu ve birinin gençken söylediği uygunsuz şeylerin eğer o kişi daha sonra değiştiyse, iptal edilmeye yol açmaması gerektiğini söyledi.

Kim Kardashian, "Birini geçmişinde yaptığı veya söylediği bir şeye dayanarak iptal edersek, onu gerçekten anlamak için sohbete davet etmeyeceğimize inanıyorum." dedi.