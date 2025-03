Kim Kardashian, eski eşi Kanye West'in, 11 yaşındaki kızı North ve seks ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan rapçi Diddy'yi aynı şarkıda buluşturmasına ateş püskürdü. West, 'Lonely Roads Still Go to Sunshine' adını verdiği yeni şarkısını önceki gün sosyal medyadan tanıttı. Şarkıda West'in, hem kızı North, hem Diddy, hem de Diddy'nin oğlu Christian 'King' Combs'a şarkıda yer verdiği görüldü.

Şarkı, Diddy'nin Kanye West'e desteğinden dolayı teşekkür eden sesiyle başlıyor. Diddy, seks ticareti de dahil olmak üzere birden fazla cinsel saldırı suçlamasıyla yargılanmayı beklerken hapiste kaldığı süre boyunca kendisine başka kimsenin ulaşmadığını belirtiyor.

REKLAM advertisement1

kanye West, birbirlerini şahsen tanımadan önce bile Diddy'den bir baba figürü olarak bahsettiğini söyleyerek ona karşılık veriyor. North, kısa ama dikkat çekici bir şekilde şarkıda sesiyle yer alıyor. Küçük North; "Beni parlarken gördüğünde, ışığı görürsün" diye rap yapıyor. Christian Combs da şarkıda bir başka bölümü seslendiriyor.

Daily Mail'in haberine göre; Kim Kardashian, parçanın yayınlanmasını engellemek için yasal işlem başlattı ve şarkıyı X platformundan kaldırtmaya çalışıyor.

Kim Kardashian ve Kanye West'in 11 yaşındaki kızları North

REKLAM

Şarkı yayınlanmadan kısa bir süre önce Kanye West, 4 çocuğunun annesi olan eski eşi Kardashian ile arasında geçen ve kendisiyle 'savaşa' gireceği tehdidinde bulunduğu çirkin bir mesajlaşmanın ekran görüntülerini paylaşmış ve daha sonra silmişti.

Kanye West'in Kim Kardashian ile aralarında geçtiğini iddia ettiği yazışmada; Kardashian, kızı North'un isminin telif hakkını elinde tuttuğunu ve bunu 11 yaşındaki çocuğun Diddy ile bir şarkıda yer almasını engellemek için kullanacağını söylüyor. Bu sözler, West'in öfkeli tepkisine neden oluyor.

Kanye West'in iddiasına göre; aralarında geçen yazışmada Kardashian; "O zaman sana North'un isminin ticari markasını alabilir miyim diye sormuştum. Sen de 'Evet' dedin" diyerek; "18 yaşına geldiğinde bu marka ona ait olacak" ifadesini kullanıyor.

Şu anda yayında olan şarkı için Kim Kardashian ile Kanye West'in uzun bir yasal mücadele içine girmesi bekleniyor. Kanye West, seks ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan rapçi Diddy'yi desteklemekten çekinmiyor İlişkilerine 2012'de başlayan ve ilk çocukları 2013'te doğan Kardashian ve West ikilisi, 2014'te nikah masasına oturdu ve bir yıl sonra da ikinci çocukları dünyaya geldi. Üçüncü ve dördüncü çocukları taşıyıcı anneden doğan çift, 2021'de ayrıldı.