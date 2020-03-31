"ÜNİVERSİTEDEN BU RESMİ BULDUM"

Önceki gün, arkadaşı ile okul dönemlerinde çekildiği bir kareyi sosyal medya hesabına ekleyen Kim Kardashian, "Allison ve ben... Üniversiteden bu resmi buldum. Bu saç stili nedir?" ifadelerini kullandı.

Kardashian'ın paylaşımı 2 milyona yakın beğeni aldı.