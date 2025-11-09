Kim Kardashian avukat olmasına son bir adım kaldığını açıkladı

Avukat olmaya çalışan realite şov yıldızı Kim Kardashian, 29 ve 30 Temmuz'da California Barosu sınavına girdikten aylar sonra, sonuçlarını açıkladı.

45 yaşındaki Kardashian, sosyal medya paylaşımında, sınavı geçemediğini ancak hedefine ulaşmaya kararlı olduğunu söyledi.

REKLAM advertisement1

"Henüz avukat değilim" diyen Kardashian, "Hukuk yolculuğumun altı yılı geride kaldı ve baro sınavını geçene kadar her şeyimi ortaya koymaya devam edeceğim. Kestirme yol yok, pes etmek yok. Sadece daha fazla çalışma ve daha da fazla kararlılık var" ifadesini kullandı.

REKLAM

"Bugüne kadar beni destekleyen ve cesaretlendiren herkese teşekkür ederim. Başarısız olmak başarısızlık değil, teşvik etmektir" diyen Kardashian, "Sınavı geçmeye çok yaklaşmıştım ve bu beni daha da motive etti. Hadi başlayalım!" diye ekledi.

İki günlük baro sınavı oldukça zorlu olmasıyla biliniyor ve şubat ayında sınava girenlerin geçme oranı yüzde 63,6 olarak belirtildi. Yılda sadece iki kez yapılan California Barosu sınavı, beş adet birer saatlik kompozisyon sorusu, bir adet 90 dakikalık performans testi ve 200 çoktan seçmeli sorudan oluşuyor.

Kim Kardashian hukuk programı eğitimini mayısta tamamladı Baro sınavı, Kim Kardashian'ın avukat olma ve babası Robert Kardashian'ın izinden gitme yolculuğunun son adımı. Kim Kardashian'ın 2003'te ölen babası Robert Kardashian'ın müvekkilleri arasında kız arkadaşını öldürmekle yargılanan O.J. Simpson da vardı.