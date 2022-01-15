HAYALİ GERÇEK OLUYOR!

Öte yandan 2019 yılında avukat olma hedefi olduğunu açıklayan ve o günden beri hayalini gerçekleştirmek için çaba sarf eden Kim Kardashian, ilk sınavı geçmişti.

Konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Kardashian, hayranlarına hedeflerinden vazgeçmemeleri için tavsiyelerde bulunmuştu.