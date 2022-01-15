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Kim Kardashian'a kripto davası!

Aralarında reality show yıldızı Kim Kardashian, boksör Floyd Mayweather Jr. ve eski basketbolcu Paul Pierce'ın da yer aldığı çok sayıda ünlü isme "kripto para" davası açıldı. Instagram'da 250 milyondan fazla takipçisi bulunan Kardashian, eylül ayında İngiltere’nin finansal denetleme kuruluşu tarafından da uyarılmıştı...

15.01.2022 - 10:05 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • ABD'de bir kripto para reklamını sosyal medya hesaplarından yapan birçok ünlü isme dava açıldı. Aralarında reality show yıldızı Kim Kardashian, boksör Floyd Mayweather Jr. ve eski basketbolcu Paul Pierce gibi isimlerin yer aldığı ünlülerin para karşılığında sosyal medya üzerinden spekülasyonda bulunduğunu ileri sürüldü.

  • "HAYRANLARINI YANLIŞ YÖNLENDİRDİLER"

    Ünlü isimlerin dolandırıcılık yaptığının öiddia edildiği davada bu isimlere, kripto paralar ile ilgili hayranlarını yanlış yönlendirdikleri yönünde suçlamalar yöneltildi.

  • "YATIRIMCILARIN YATIRIMLARINI KAYBETMESİNE SEBEP OLDULAR"

    Los Angeles Federal Mahkemesi'nde görülen davada, "Bu ünlü isimler yatırımcıların, şişirilmiş fiyatlarla satın-alım yaparak, yatırımlarını kaybetmesine sebep oldu." denildi.

  • UYARILMIŞTI

    Instagram'da 250 milyondan fazla takipçisi bulunan Kardashian, eylül ayında İngiltere’nin finansal denetleme kuruluşu tarafından da uyarılmıştı.

  • HAYALİ GERÇEK OLUYOR!

    Öte yandan 2019 yılında avukat olma hedefi olduğunu açıklayan ve o günden beri hayalini gerçekleştirmek için çaba sarf eden Kim Kardashian, ilk sınavı geçmişti.

    Konuyla ilgili duygu ve düşüncelerini sosyal medya üzerinden takipçileriyle paylaşan Kardashian, hayranlarına hedeflerinden vazgeçmemeleri için tavsiyelerde bulunmuştu.

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