Son 2 yıldır Washington yönetimiyle müzakere masasında uzlaşı sağlamaya çalışan Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un, anlaşma için 'sabırsızlandığını' yine kendi tarzında gösterdi.

Kuzey Kore medyası Kim'in, Güney Kore ile tartışmalı deniz sınırına yakın bölgedeki topçu bataryalarına atış talimi yapmaları yönünde emir verdiğini duyurdu.

Haberlerde Kim'in ülkenin batı kıyılarındaki Changrin Adası'nı ziyaretinde askerlerin top atışı konusundaki 'hünerlerini' sergileme fırsatı buldukları, Devlet Başkanı'nın da gördüklerinden son derece memnun kaldığı belirtildi.

Güney Koreli yetkililer, Kim'in ABD'yi uluslararası ambargoların kaldırılması ve Pyongyang'a yönelik 'saldırgan tutumundan' vazgeçmeleri konusunda hızlandırmak için bu tarz adımlar atmayı sürdürebileceği uyarısında bulundu.

Kuzey Kore'nin 2010 yılında Güney Kore'ye ait bir adaya düzenlediği topçu saldırısında 4 kişi ölmüştü.

Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Choi Hyun-soo, Kuzey Kore'nin askeri gerginliği tırmandıracak hareketler yapmaktan bir an önce vazgeçmesi gerektiğini vurguladı.