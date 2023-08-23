‘Kim Bu Ben’ Eylül'de seyirciyle buluşuyor

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Bugüne kadar birçok kapalı gişe tiyatro oyununu seyircilerle buluşturan Tiyatro iN, yeni sezonu Eylül ayında ‘Kim Bu Ben’ oyunuyla açıyor.

Rose Leilani’nin yazdığı, Onur Ünsal’ın çevirdiği, Engin Hepileri’nin yönettiği ve müziklerini Kenan Doğulu’nun yaptığı oyunda Beyza Şekerci, Onur Ünsal ve Neslihan Arslan yer alıyor.

Küresel iklim krizi, pandemi, neoliberalizm, bireyselleşme, dijitalleşme ve gözetleme kapitalizminin şifreleriyle uğraşan, aşk dolu kriminal bir gerilim olan ‘Kim Bu Ben’, ilk olarak 18 Eylül’de Moda Sahnesi’nde izleyicilerle buluşmasının ardından 27 Eylül’de Zorlu PSM’de sahnelenecek.