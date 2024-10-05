Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Kilo vermeyi hızlandırabilecek 5 farklı yoğurt yeme alışkanlığı nedir? Yoğurt diyetinin faydaları nelerdir?

        Yoğurt ağırlıklı diyet kilo vermeyi sağlar mı? Uzmanlar ne diyor?

        Obezite ve fazla kilolu olmak, çoğu insanın yakındığı konuların başında geliyor. Birçok kişi orantılı bir vücuda kavuşmak için çeşitli diyet formüllerini deniyor. Peki, yoğurt ile bu hedeflerimize ulaşabilir miyiz? İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.10.2024 - 11:00 Güncelleme: 05.10.2024 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Bilimsel çalışmalar, protein açısından zengin bir öğünün sizi daha aktif hale getirdiğini ve kalorileri daha hızlı yaktığını göstermektedir. Üstelik yoğurdu sevenler, daha çabuk ve uzun süre tok hissederler. Yoğurdu hangi gıdalarla birlikte tüketebiliriz?

        • 2

          Diyette yoğurdun önemi

          Motherhood Hastaneleri'nde Danışman, Diyetisyen ve Beslenme Uzmanı olan Divya Gopal, "Kilo kaybı kolay bir süreç değildir ve bir veya iki günde gerçekleşmez. Egzersiz, fazla kalorileri azaltmaya yardımcı olur; ancak dengeli bir diyet sürdürmek de aynı derecede önemli ve faydalıdır. Etkili kilo kaybı için , diyet çizelgenize yoğurt eklemek tatmin edici sonuçlar verebilir." diyor.

        • 3

          Yoğurdun kilo vermeye faydaları nelerdir?

          Yoğurt, diğer önemli besinlerin yanı sıra harika bir protein, kalsiyum ve probiyotik kaynağıdır. Sindirim sistemini yöneterek ve bakteriyel enfeksiyonlardan kaçınarak, bunların hepsi bağırsak sağlığının korunmasına katkıda bulunur.

        • 4

          Yoğurt ayrıca daha uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir ve sağlıksız yağlar açısından düşük, lif açısından zengin ve az kalori içerdiği için kilo vermenize yardımcı olabilir. Nemlendirici ve doğası gereği serinletici olduğu için şüphesiz yaz diyetinizin bir parçası olmalıdır. İşte kilo kaybını hızlandırabilecek 5 yoğurt bazlı alışkanlık:

        • 5

          1. Chia tohumlarını ekleyin

          Chia tohumları inatçı göbek yağlarını azaltmaya yardımcı olabilecek mükemmel bir besin maddesidir. Lif, demir, potasyum, tuz, omega-3 yağ asitleri ve C vitamini gibi çok sayıda besin maddesi içerir. Bunu yulaf lapasında, meyve kasesinde, smoothielerde vb. yoğurtla birleştirebilirsiniz.

        • 6

          Smoothie hazırlamak için meyveyi, sütü, yoğurdu ve az miktarda chia tohumunu bir blenderda pürüzsüz olana kadar karıştırın. Ekstra chia tohumlarıyla doldurun ve tadını çıkarın!

        • 7

          2. Yoğurda meyve ekleyin

          Hızlı, lezzetli ve hatta sağlıklı bir şey arıyorsanız, meyveler en iyi seçeneğinizdir. Sadece kilo vermenize yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda genel sağlığınızı da iyileştirir. Tatlıya düşkün olsanız bile, meyveleri yoğurtla birleştirmek en iyi seçimdir.

        • 8

          En sevdiğiniz meyveleri kesin ve üzerine yoğurt koyun. Elma, kivi, muz, guava, nar, karpuz vb. önerdiğimiz meyveler arasındadır. İşte bu kadar, meyve dolu lor kasesi hazır. Bu, lif, vitamin ve minerallerle dolu olduğu için kilo vermek için ideal kasedir.

        • 9

          3. Yoğurda granola takviyesi yapın

          Granola, göbek yağını eritmeye yardımcı olan yeterli miktarda çözünebilir lif içerir ve yoğurtla birlikte mükemmel düşük kalorili doyurucu sağlıklı atıştırmalık olarak tüketilebilir. Bal, agave nektarı, meyve, kenevir tohumu ve chia tohumu ekleyerek, kaseyi kolayca değiştirebilir ve ideal karışımı elde edebilirsiniz!

        • 10

          5 dakikadan kısa bir sürede, gününüze başlamak için besleyici, lezzetli bir kaseye sahip olacaksınız. Şekersiz, az yağlı veya düşük şekerli granola seçin.

        • 11

          4. Kuru meyve ve kuruyemiş ekleyin

          Aşırı yemek yeme, kilo almanın yaygın bir nedenidir. Bu nedenle, sağlıksız atıştırmalıkları kuru meyve ve kuruyemiş eklenmiş yoğurtla değiştirin. Lif, protein ve antioksidan açısından zengindirler ve yağ ve kalori yakma sürecini hızlandırmaya yardımcı olurlar.

        • 12

          Yoğurdu lezzetli hale getirmenin yanı sıra, hurma, ceviz ve diğerleri gibi kuru meyveler eklemek onu doyurucu da yapar.

        • 13

          5. Yulaf veya kinoa ile birleştirin

          Granola sizin için ideal lif değilse, düşük glisemik indekse sahip iyi miktarda protein, lif, kalsiyum ve sağlıklı yağ içeriğine sahip kinoa veya yulafı deneyebilirsiniz. Yoğurdu yulaf veya kinoa ile karıştırıp yiyebilirsiniz.

          Kaynak: Healthshots

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        AFAD'ın yetkili ismi Prof. Dr. Tatar'dan Marmara için korkutan açıklama!
        AFAD'ın yetkili ismi Prof. Dr. Tatar'dan Marmara için korkutan açıklama!
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        İstanbul'un göbeğinde dehşet veren görüntü: Sokak ortasında genç kıza cinsel saldırı
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bayraktar'dan Habertürk'e açıklamalar
        Bugün yaz gibi olacak! İllerimizde hava durumu!
        Bugün yaz gibi olacak! İllerimizde hava durumu!
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Habertürk Anasayfa