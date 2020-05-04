Kilo vermeyi engelleyen hastalıklar

Kilo vermek isteyen kişilerin direk başvurduğu yöntemlerden biri de araştırma yapmadan diyet listelerine başvurmalarıdır. Bir diyetisyene görünmeden direk diyete başlamak sağlığınız için olumsuz sonuçlara neden olabilmektedir. Bazı durumlarda da kişi ne kadar diyete devam etse de kilo veremediğinden şikayetçi olmaktadır. Sebebi ise; kilo vermenizi engelleyen bazı rahatsızlıkların olduğu gerçeğidir. Bu yüzden diyete başlamadan önce doktor kontrolünden geçerek kendinize ona göre bir yol çizmeniz hem sağlığınız hem de motivasyon açısından kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacaktır.

Kilo vermenizi engelleyen hastalıklar şunlardır;

İnsülin Direnci; bu rahatsızlık vücuda alınan şekerin dokulara alınarak, kullanılmasına ve yakılmasına engel olmaktadır. Bunun sonucunda vücutta çok fazla insülin salgılaması meydana gelmektedir. İnsülin kişide açlık hissine ve daha fazla yemesine neden olmaktadır. Gereğinden fazla şeker almak, yemek yeme durumu da kişinin kilo almasına yol açmaktadır.

Tiroit Bozuklukları; tiroit bezleri vücutta birçok işlevin düzgün çalışmasını sağlamaktadır. Yağ yakımı, enerji depolama, cildin sağlıklı olması ve metabolizmanın düzgün çalışması gibi birçok görevi yerine getirmektedir. Kişilerde meydana gelen tiroit bezlerinin yeterli çalışmama durumu direk metabolizmayı etkileyerek yavaş çalışmasına neden olur. Bu durumda kişinin kilo almasına neden olmaktadır. Doktor kontrolünde başlanan ilaç tedavisi ile bu durum düzeltilebilmektedir.

Hormonal Bozukluklar; progesteron, aldesteron, kortizol, testosteron, östrojen ve büyüme hormonları vücudu dengede tutan hormonlardır. Bu hormonların işlevinin bozulması direk metabolizmanın çalışma dengesini de bozduğundan dolayı kilo verme güçleşebilmektedir. Hormonların düzeninin bozulmasında meydana gelen durumlar; anormal iştah artışları, adette düzensizlik, uyku düzensizlikleri ve vücutta oluşan ödemlerdir. Bu nedenler uygulayacağınız diyetin düzenini olumsuz yönde etkileyebilmektedir.

Psikolojik Sorunlar; depresyon, panik atak, manik bozukluklar, uyku problemleri, madde ve alkol bağımlılığı gibi durumlar kişinin metabolizma dengesini ve hormonların işleyişini bozduğundan dolayı kilo vermeyi zorlaştırmaktadır.

Reaktif Hipoglisemi; bu hastalık kişinin yemek yemesinden kısa süre sonrasında kan şekerinin birden düşmesine ve yemeğin üzerine aşırı şekerli gıdalar tüketilmesine neden olmaktadır. Tedavi edilmediği takdirde hem hastalık ilerleyerek daha kötü bir hal almaktadır hem de kişinin kilo vermesi zorlaşmaktadır.

Anemi:Kansızlık genellikle kadınlarda daha çok oluşan bir rahatsızlıktır. Kansızlıktan dolayı vücutta bulunan demir, B12 vitamini ve folat eksikliğinden dolayı meydana gelen sürekli halsizlik ve uyku hali metabolizmayı yavaşlatarak kilo vermeyi zorlaştırmaktadır.

Menopoz; östrojen hormonu salgılamasının azalmasıyla kişi de meydana gelen terleme, çarpıntı ve ateş basması gibi fiziksel belirtilerin yanı sıra metabolizmada da yavaşlama meydana gelmektedir. Menopozda olan kişileri tat alma duyuları da zayıfladığı için daha çok tatlı gıdalar yeme istediği yaratmaktadır. Bu gibi durumlarda kilo vermeye engel olmaktadır.