Fazla kilo sorunu genelde herkes için bir kabus haline dönüşür. Çünkü çok fazla kilo almak vücudun sağlığı açısından da oldukça önem taşımaktadır. Bu arada kiloyu koruyabilmek oldukça imkansız bir durum yaratabilir; bunun yanında bazı kişiler çok daha fazla kilo almaya müsait bir metabolizmaya sahiptirler. Genelde şikayet edilen kilolar bazı durumlarda vermek için zorlama ve sıkı bir diyet gerektirebilir. Bazı kişiler kolay kilo verirken kimisi de çok uzun sürelerle ancak kilo vermeye başlar. Bunun yanı sıra çoğu kişi yaptığı diyetlere sadık kalamadığı için kilo veremez ve genelde bir diyetisyen ya da mideye kelepçe takılmak suretiyle ameliyatla bu kilolardan kurtulabilir.

Tabii bunlar daha çok aşırı kilolu obezite olanlar için önem teşkil etmektedir. Kişiden kişiye kilo verme değişikliği en büyük nedeni ise metabolizmanın hızlıdır bazı kişilerde metabolizma oldukça yavaştır. Bu tarz kişiler bu nedenle ne yese yarar. Bunun yanı sıra kilo vermeye kalktığında da çok zorlanır.

Kilo vermek için ne yapmak gereklidir?

Sağlıklı kilo vermek için öncelikle metabolizmanın hızını artırmak gerekmektedir. Bunun için öncelikle düzenli olarak öğünlerin atlanmadan yenmesi önem taşır. Öğün atlanırsa çok aç bir şekilde sofraya oturulur ve daha fazla tüketim sağlanır.

Ayrıca kilo vermek için sadece diyet yapmak yeterli değildir; bunun yanında yağları yakmak için egzersiz yapmak ve hareketli olmak önem taşır.

Kilo verirken mutlaka su tüketiminin sağlıklı olarak yapılması gereklidir. Düzenli olarak gün içerisinde en az 3 litre su içmek yağları yakımı için gerekli bir uygulamadır.

Akşam yemeklerini yatmadan en az 4 -5 saat önce yemek şarttır. Belli saatten sonra alınan her gıda yağ yapmaya müsait bir vücut demektir.

Bunun yanı sıra bazı yağ yakıcı yeşil çay gibi bitkisel çaylar tüketebilirsiniz. Ayrıca yemekleri yavaş diyerek küçük lokmalar halinde tüketmek ve küçük tabaklar kullanmak her zaman az yemenin ve sindirerek yemenin kilo almayı önlediğini gösterir.

Tuzu mümkün olduğunca yemeklerden uzak tutup onun yerine tatlandırmayı baharatlarla yapabilirsiniz.

Yiyeceklerinizi mutlaka haşlama ya da fırında az yağlı bir şekilde pişirin kızartma tarzı şeylerden kesinlikle uzak durun.

Stresi hayatınızdan mümkün olduğunca uzaklaştırın. Çünkü stres durumunda vücut kortizon hormonu salgıladığı için bu da yağlanmaya neden olmaktadır.

Süt tüketimini artırın gün içerisinde süt içerek tok kalmayı ve yağları eritmeyi sağlayabilirsiniz. Ancak bu kesinlikle yağsız süt olmalıdır.

Düzenli uykunuzu alın. Çünkü uyumak uyku sırasında kilo vermeyi ve yağ yakmayı sağlaması açısından önemlidir.

Tatlı ve şekerli gıdaları tüketmekten uzak durun. Onun yerine kuru meyveler tüketebilir ve şeker ihtiyacını sağlıklı bir şekilde doğal olarak karşılayabilirsiniz.

Kesinlikle kahvaltınızı yapmadan güne başlamayın; kahvaltıyı atlamak öğünlerde çok yemeye neden olur ve ayrıca kahvaltı yapmak metabolizmanın hızını düzenler.

Diyet içecekler içmekten vazgeçen çünkü bu içecekler içerisinde bulunan tatlandırıcılar daha çok kilo almaya neden olur.

Öğün aralarında acıktığınız zaman bir elma tüketin ya da yeşil marul gibi sebzeler tüketebilirsiniz.

Yemeğe öncelikle çorba ya da salata ile başlayın. Bu sayede yemek tüketimini de azalttığınızı göreceksiniz.

Yemek yerken sadece yemeğinize odaklanın. Başka şeylerle ilgilenmeyin. Bu şekilde daha sağlıklı ve yavaş yiyerek az yemeyi sağlarsınız.

Kesinlikle hazır ürünler ve asitli içecekler içmekten vazgeçip özellikle bisküvi ve kraker tarzı şeyleri tüketmeyin.

Porsiyonlarınızı mümkün olduğunca küçük tutun ne kadar az yemek alırsanız o kadar az yersiniz. Tadımlık şeylerden uzak durmak için mutlaka yemeklerden önce bir bardak su içmeyi alışkanlık yapın. Bunun yanı sıra sabahları kalktığınızda aç karnına ılık bir bardak limon suyu içmek oldukça faydalıdır. Bu sayede yağlarınızı yakımına sabahtan başlamış olursunuz.