Üniversiteden yeni mezun olduğu yıllarda iş bulamaması ise kendisini daha kötü hissetmesine ve psikolojisinin bozulmasına neden oluyordu. Mari Llewellyn, genelde fast food türü kilo yapıcı yiyecekler tüketiyor ve her geçen gün biraz daha kilo alıyordu.