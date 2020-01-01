2019 yılında çıkardığı Fight Kulüp isimli şarkısıyla herkese ‘meydan okuyan’ 46 yaşındaki Killa Hakan, sosyal medya hesabından yayınladığı yeni yıl videosuyla tepkilere neden oldu. Yeni yılın ilk saatlerinde pencereden ateş ederek kutlama yaptı. Bu anları Instagram hesabından yayınladı.

Killa Hakan, "2019 Fight Kulüp. Fight Kulüp gibi de geçti. Haksızlıklara karşı dimdik ayakta durduk; ilk kural saygı dedik, hala da diyoruz ve hep mücadele ediyoruz. 2020'de size çok güzel sürprizler gelecek. Fight Kulüp 2'ye hazırlıklı olun, çok güzel şeyler gelecek" diyerek art arda havaya ateş etti.