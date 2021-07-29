Demirciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, öğleden sonra, belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Dumanları görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

8 arazöz ve iş makineleri ile 70 kişilik ekip, söndürme çalışması başlattı.

Bölgede alevlere müdahale sürüyor.