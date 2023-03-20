İslam alemi için önemli bir ibadet olarak sayılan Ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü başlıyor. Diyanet İşleri Bakanlığı 2023 yılı için Kilis başta olmak üzere tüm Türkiye'yi kapsayan 2023 İmsakiye takvimini paylaştı. Böylece, Kilis İmsakiye takvimi ile beraber, Kilis sahur vakti, iftar vakti, imsak vakti ve teravih namaz saatleri de belirlendi. Müslümanlar, 22 Mart Çarşamba'yı, 23 Mart Perşembe'ye bağlayan gecede ilk kez sahura kalkacak. Peki, Kilis'te ilk sahur vakti ve ilk iftar vakti ne zaman, saat kaçta? İşte, Diyanet tarafından hazırlanan Kilis İmsakiye takvimi 2023 ile Kilis sahur vakti ve iftar vakti...

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