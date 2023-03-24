Kılıçdaroğlu’ndan Yeniden Refah Partisi sorusuna yanıt

AA

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesi Malatya’da Millet İttifakı Liderleri, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile birlikte enkaz alanında incelemelerde bulundu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu daha sonra, çadır kentte depremzedeler ile bir araya geldi.

“KENTİN RUHU KORUNMALI”

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri, “Depremi yaşayan kentlerin ayağa kaldırılması lazım kenti terk edenlerini yuvalarına dönmeleri gerekiyor en büyük arzumuz bu” dedi. Deprem bölgesi içim özel yasa çıkarılması gerektiğini kaydeden Kılıçdaroğlu, konutların yeniden yapılırken kentin ruhunun korunması gerektiğini vurguladı. Konut için gerekli imalatın da bölgede yapılması ve bu sayede istihdama da katkı sağlanması gerektiğine dikkat çeken CHP lideri, “Esnafın da nefes alması lazım” dedi.

“TERCİHE SAYGI DUYARIZ”

Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi’nin, Cumhur İttifakı’na dahil olmasını nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de “Siyaset elbette devam ediyor. Ama biz bugünü değil, geçmişi değil, geleceği konuşmak istiyoruz. Deprem bölgesindeyiz. Depremzedeler ‘Bizim için ne yapacaksınız’ diye soruyor. Kendi tercihleridir. Biz Millet İttifakı olarak her tercihe saygı duyarız” diye konuştu.

“TÜRKİYE İÇİN BİRLİKTE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPACAĞIZ”





CHP Lideri Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Başaracağız. Türkiye için birlikte çok güzel işler yapacağız!" diyerek Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun tweetini retweetledi...

Fotoğraf: AA