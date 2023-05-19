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Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Özdağ ile görüşecek

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek

Giriş: 19.05.2023 - 09:48 | Güncelleme: ABONE OL
Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi lideri Özdağ ile görüşecek - En son haberler
Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile görüşecek
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Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile Zafer Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek

Zafer Partisi, Adalet Partisi, Ülkem Partisi ile Türkiye İttifakı Partisi'nden oluşan ATA İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yüzde 5.17 oranında oya sahip olmuştu.

Oğan 2 milyon 831 bin 208 oy almıştı. İkinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veya Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu için destek kararı alıp almayacağı merak edilen ATA İttifakı'nda ise bugün önemli bir görüşme gerçekleşecek.

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile saat 13.30'da Zafer Partisi Genel Merkezi'nde görüşecek.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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