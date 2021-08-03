Kılıçdaroğlu yangınlar için yapılacakları açıkladı

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi'nde orman yangınları hakkında basın toplantısı düzenledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın orman yangınlarında mücadelede hayatını kaybeden işçinin ailesini yanına getirterek görüşmesini eleştiren CHP lideri, "Bizim töremizde, geleceğimizde, ahlakımızda, inancımızda başsağlığı dileyeceğimiz kişileri ayağımıza çağırmak yoktur; ya ziyaret eder, ya da telefonla ararız. Marmaris'te hayatını kaybeden kardeşimizin evladı, korumalar tarafından alınarak, Erdoğan'ın bulunduğu yere getirilmiş ve birlikte fotoğraf çektirmiştir. Bunu bu toplum kabul etmez" dedi.

Orman yangınları hakkındaki eleştirilerini sıralayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Bir Cumhurbaşkanı, orman yangınları konusunda master planı hazırlamaktan acizse, o yangınları önleyemez. Orman yangınlarının 5'er yıllık sürede devamlı arttığını görüyor ve önleyemiyorsa, orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı orman yangınları ile mücadeleyi yandaşı için yıllık ihalelerle yapıyorsa o cumhurbaşkanı orman yangınlarını önleyemez. Orman yangınlarında kullanılacak filonun dengeli olmasını bilmiyorsa, o yangınları önleyemez. Filonun belli bölgelerde konuşlanması gerektiğini bilmiyorsa, o yangınları önleyemez. Yanan orman alanlarının tekrar kazanılması için görevi Orman Bakanlığı'na değil de Turizm Bakanlığı'na veriyorsa, o yangını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı yangınların en yoğun olduğu dönemde geçici orman işçisi alımını 2-3-4 Ağustos'ta gerçekleştiremiyorsa o yangınları önleyemez. Bir cumhurbaşkanı yönettiği devlette liyakati ve adaleti yok ettiyse, orman yangınlarını önleyemez. Bir cumhurbaşkanı THK'yı işlevsiz hale getirip Cumhuriyet'ten intikam almaya kalkıyorsa, cumhuriyetin ormanlarını koruyamaz."

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

CHP lideri Kılıçdaroğlu, kendi yapacakları hakkında ise şu açıklamaları yaptı:

"Türkiye yönetilemiyor. Yangınlar devam ediyor, biliyorum canımız çok yanıyor. Saray iktidarı devletimizi aciz duruma düşürmüştür.

Ülkemizi derhal yeni iklim krizlerine hazırlamamız lazım. Ülkemiz iklim ve su krizinin tam ortasındadır. Türkiye uyarıları 15 yıldır almaktadır, ama saray bunu duymamaktadır. CHP olarak Millet İttifakı olarak yapmaya başlayacağız. Bizi nelerin beklediğini, nasıl hazırlık yapmamız gerektiğini konuşacağız. Kayıpların raporlanması lazım. Yangından kim, ne zarar gördüyse kayıt altına alınmalıdır. Belediye başkanlarımız bu duyarlılığı göstermektedir.

Her orman için yangının planının yapılması lazım, bunu biz yapacağız. Ormanlarımız kendisini yenileyecektir 'Fidan dikilsin' diyorsunuz ama bilim insanlarımızı dinlemenin tam zamanıdır. Bilim çalıştıyını gerçekleştireceğiz.

İktidar acziyet içindedir. THK'nın yenilenmesi için belediyelerimizi, halkımızı ve iş insanlarını göreve çağırıyoruz. Bu rezalete hep birlikte son vermeliyiz. Biz bunu yapacağız, iktidardan da artık bir şey beklemeyeceğiz. Onları trolleriyle baş başa bırakacağız."